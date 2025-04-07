https://crimea.ria.ru/20250407/parad-tyulpanov-v-nikitskom-botsadu--perezhivut-li-tsvety-nepogodu-1145493499.html

Парад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду

Парад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Парад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду

Ухудшение погоды не повлияло на цветение тюльпанов в Никитском Ботаническом саду, где сейчас проходит цветочный парад "Салют Победы". Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T19:37

2025-04-07T19:37

2025-04-07T19:37

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вера зыкова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Ухудшение погоды не повлияло на цветение тюльпанов в Никитском Ботаническом саду, где сейчас проходит цветочный парад "Салют Победы". Об этом РИА Новости Крым рассказала сотрудник сада, кандидат биологических наук Вера Зыкова.Также она напомнила, что парад тюльпанов в этом году открылся 4 апреля, когда 120 сортов из 150 представленных уже цвели. При этом сроки цветения разных сортов отличаются, а поскольку ряд из них – новинки, ученые фактически в режиме реального времени изучают длительность их цветения в условиях сада. В этой связи специалисты Никитского ботанического сада рекомендуют независимо от погоды не слишком откладывать визит на цветочную выставку."Поскольку, как только тюльпаны начинают расцветать, они постепенно начинают и отцветать. Сейчас самый пик, самая красивая картинка. Тюльпаны в каплях дождя выглядят очень эффектно", - пояснила собеседница агентства.По словам Зыкиной, голосование по выбору самого красивого цветка – генерала парада – продолжается. Победитель будет объявлен уже после завершения выставки. При этом, посетителей ухудшение погоды не испугало.Парад тюльпанов "Салют Победы" открылся в Никитском ботаническом саду в пятницу. В этом году парад посвятили 80-летию Великой Победы. Посетителям выставки представили 110 тысяч цветов 158 сортов. Они радуют посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего Арборетума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый пошел: в Ялте зацвели ирисыУрожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьНикитский ботсад в Ялте закрыли из-за снегопада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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