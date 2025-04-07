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Парад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду
Парад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Парад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду
Ухудшение погоды не повлияло на цветение тюльпанов в Никитском Ботаническом саду, где сейчас проходит цветочный парад "Салют Победы". Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T19:37
2025-04-07T19:37
2025-04-07T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Ухудшение погоды не повлияло на цветение тюльпанов в Никитском Ботаническом саду, где сейчас проходит цветочный парад "Салют Победы". Об этом РИА Новости Крым рассказала сотрудник сада, кандидат биологических наук Вера Зыкова.Также она напомнила, что парад тюльпанов в этом году открылся 4 апреля, когда 120 сортов из 150 представленных уже цвели. При этом сроки цветения разных сортов отличаются, а поскольку ряд из них – новинки, ученые фактически в режиме реального времени изучают длительность их цветения в условиях сада. В этой связи специалисты Никитского ботанического сада рекомендуют независимо от погоды не слишком откладывать визит на цветочную выставку."Поскольку, как только тюльпаны начинают расцветать, они постепенно начинают и отцветать. Сейчас самый пик, самая красивая картинка. Тюльпаны в каплях дождя выглядят очень эффектно", - пояснила собеседница агентства.По словам Зыкиной, голосование по выбору самого красивого цветка – генерала парада – продолжается. Победитель будет объявлен уже после завершения выставки. При этом, посетителей ухудшение погоды не испугало.Парад тюльпанов "Салют Победы" открылся в Никитском ботаническом саду в пятницу. В этом году парад посвятили 80-летию Великой Победы. Посетителям выставки представили 110 тысяч цветов 158 сортов. Они радуют посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего Арборетума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый пошел: в Ялте зацвели ирисыУрожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьНикитский ботсад в Ялте закрыли из-за снегопада
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никитский ботанический сад, крым, погода, погода в крыму, крымская погода, вера зыкова
Парад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду
Ухудшение погоды не повлияло на цветение тюльпанов в Никитском Ботаническом саду
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым.
Ухудшение погоды не повлияло на цветение тюльпанов в Никитском Ботаническом саду, где сейчас проходит цветочный парад "Салют Победы". Об этом РИА Новости Крым
рассказала сотрудник сада, кандидат биологических наук Вера Зыкова.
"Тюльпаны - достаточно устойчивые растения, даже в состоянии цветения. Мы не думаем, что нынешняя погода как-то существенно скажется на них. Тем более, по прогнозу морозов и снега на Южном берегу не предвидится. Вообще, статистически, последняя дата заморозков у нас - 6 апреля. Соответственно, никакой особой защиты цветам не нужно. Такая погода – это нормально для всех наших растений", - прокомментировала ситуацию Зыкова.
Также она напомнила, что парад тюльпанов в этом году открылся 4 апреля, когда 120 сортов из 150 представленных уже цвели. При этом сроки цветения разных сортов отличаются, а поскольку ряд из них – новинки, ученые фактически в режиме реального времени изучают длительность их цветения в условиях сада. В этой связи специалисты Никитского ботанического сада рекомендуют независимо от погоды не слишком откладывать визит на цветочную выставку.
"Поскольку, как только тюльпаны начинают расцветать, они постепенно начинают и отцветать. Сейчас самый пик, самая красивая картинка. Тюльпаны в каплях дождя выглядят очень эффектно", - пояснила собеседница агентства.
По словам Зыкиной, голосование по выбору самого красивого цветка – генерала парада – продолжается. Победитель будет объявлен уже после завершения выставки. При этом, посетителей ухудшение погоды не испугало.
"Вчера и позавчера на выставке было много посетителей и как раз выиграли те, кто пришел раньше, когда шел дождь. Во второй половине дня было уже очень много людей и найти момент, чтобы оказаться в кадре наедине с тюльпанами было уже очень сложно", - констатировала она.
Парад тюльпанов "Салют Победы"
открылся в Никитском ботаническом саду в пятницу. В этом году парад посвятили 80-летию Великой Победы. Посетителям выставки представили 110 тысяч цветов 158 сортов. Они радуют посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего Арборетума.
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