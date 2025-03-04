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Первый пошел: в Ялте зацвели ирисы

Первый пошел: в Ялте зацвели ирисы - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Первый пошел: в Ялте зацвели ирисы

В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма расцвел первый иридодиктиум, сообщили в пресс-службе. РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T22:28

2025-03-04T22:28

2025-03-04T22:28

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма расцвел первый иридодиктиум, сообщили в пресс-службе.На территории сада также цветут настоящие подснежники.Традиционная выставка тюльпанов в Никитском ботсаду в этом году пройдет под названием "Салют Победы". На ней представят рекордное количество тюльпанов – 110 тысяч. Об этом сообщил директор Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.Тюльпаны будут радовать гостей не только на выставочном участке, но и в уголках всего Арборетума. Гостям будут представлены как сорта-новинки, так и тюльпаны-юбиляры, а также махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны (меняющие цвет) и редкие сорта с оригинальными бутонами.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе в Крыму будет господствовать теплая и солнечная погода, характерная для середины марта, ухудшение, которое произойдет будет весьма символическим и не принесет опасных явлений со штормовыми предупреждениями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньПогода в Крыму на 8 марта преподнесет сюрприз

https://crimea.ria.ru/20250219/nekotorye-derevya-legli-chto-s-parkami-v-simferopole-posle-snegopada-1144278674.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, никитский ботанический сад, цветы, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, природа