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Первый пошел: в Ялте зацвели ирисы - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Первый пошел: в Ялте зацвели ирисы
Первый пошел: в Ялте зацвели ирисы - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Первый пошел: в Ялте зацвели ирисы
В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма расцвел первый иридодиктиум, сообщили в пресс-службе. РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T22:28
2025-03-04T22:28
ялта
никитский ботанический сад
цветы
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма расцвел первый иридодиктиум, сообщили в пресс-службе.На территории сада также цветут настоящие подснежники.Традиционная выставка тюльпанов в Никитском ботсаду в этом году пройдет под названием "Салют Победы". На ней представят рекордное количество тюльпанов – 110 тысяч. Об этом сообщил директор Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.Тюльпаны будут радовать гостей не только на выставочном участке, но и в уголках всего Арборетума. Гостям будут представлены как сорта-новинки, так и тюльпаны-юбиляры, а также махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны (меняющие цвет) и редкие сорта с оригинальными бутонами.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе в Крыму будет господствовать теплая и солнечная погода, характерная для середины марта, ухудшение, которое произойдет будет весьма символическим и не принесет опасных явлений со штормовыми предупреждениями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньПогода в Крыму на 8 марта преподнесет сюрприз
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РИА Новости Крым
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ялта, никитский ботанический сад, цветы, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, природа
Первый пошел: в Ялте зацвели ирисы

В Никитском ботаническом саду в Крыму расцвел первый ирис-подснежник

22:28 04.03.2025
 
© Никитский ботанический садВ Никитском ботаническом саду в Крыму расцвел первый ирис-подснежник
В Никитском ботаническом саду в Крыму расцвел первый ирис-подснежник
© Никитский ботанический сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма расцвел первый иридодиктиум, сообщили в пресс-службе.
"В Никитском саду расцвел первый иридодиктиум - очаровательный "ирис-подснежник", - сообщается в Telegram-канале учреждения.
На территории сада также цветут настоящие подснежники.
Традиционная выставка тюльпанов в Никитском ботсаду в этом году пройдет под названием "Салют Победы". На ней представят рекордное количество тюльпанов – 110 тысяч. Об этом сообщил директор Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.
Тюльпаны будут радовать гостей не только на выставочном участке, но и в уголках всего Арборетума. Гостям будут представлены как сорта-новинки, так и тюльпаны-юбиляры, а также махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны (меняющие цвет) и редкие сорта с оригинальными бутонами.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе в Крыму будет господствовать теплая и солнечная погода, характерная для середины марта, ухудшение, которое произойдет будет весьма символическим и не принесет опасных явлений со штормовыми предупреждениями.
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