Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидать
Заморозки в Крыму не оказали значительного влияния на косточковые культуры – ученый
15:49 25.03.2025 (обновлено: 17:29 25.03.2025)
© РИА Новости КрымЗамерзшие цветы абрикоса в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Мартовские заморозки в Крыму серьезно не отразятся на урожае косточковых, завязи на деревьях в большинстве хозяйств не пострадали. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель института садоводства Крыма Никитского ботанического сада Александр Сотник.
"На момент заморозков было отмечено цветение отдельных косточковых - в основном алыча, частично миндаль, отдельные ранние сорта персика и черешни. Со стороны садоводческих хозяйств обращений практически не было, кроме нескольких в Бахчисарайском районе, где пострадала алыча, слива, незначительно персики и черешня. На урожае в целом по Крыму это не скажется", - обозначил ситуацию Сотник.
Эксперт подчеркивает, что погодная ситуация для получения хорошего урожая по косточковым в Крыму складывается благоприятно. Однако все же негативное влияние может оказать недостаточное количество осадков.
"На сегодня недостаточное количество осадков – в пределах 20% от нормы. Конечно, это влияет на урожай косточковых, винограда и в целом плодовых культур", - констатирует руководитель института.
При этом он напоминает, что Крым – засушливый регион, и ситуация с осадками не является новой для аграриев. Специалисты рассчитывают на весенние осадки, которые восполнят существующий недобор влаги, и в целом не видят серьезных рисков для урожая в этом году.
После необычно теплой зимы в середине марта в Крыму температура воздуха понизилась сразу на 10-15 градусов и составляла ночью до -6.
На этой неделе в Крыму ожидается первая весенняя гроза, при этом пройдут летние грибные дожди и установится июньская температура воздуха, прогнозировал ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
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