https://crimea.ria.ru/20250325/urozhay-kostochkovykh-posle-zamorozkov-v-krymu--chego-ozhidat-1145210098.html

Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидать

Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидать - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидать

Мартовские заморозки в Крыму серьезно не отразятся на урожае косточковых, завязи на деревьях в большинстве хозяйств не пострадали. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T15:49

2025-03-25T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Мартовские заморозки в Крыму серьезно не отразятся на урожае косточковых, завязи на деревьях в большинстве хозяйств не пострадали. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель института садоводства Крыма Никитского ботанического сада Александр Сотник.Эксперт подчеркивает, что погодная ситуация для получения хорошего урожая по косточковым в Крыму складывается благоприятно. Однако все же негативное влияние может оказать недостаточное количество осадков."На сегодня недостаточное количество осадков – в пределах 20% от нормы. Конечно, это влияет на урожай косточковых, винограда и в целом плодовых культур", - констатирует руководитель института.При этом он напоминает, что Крым – засушливый регион, и ситуация с осадками не является новой для аграриев. Специалисты рассчитывают на весенние осадки, которые восполнят существующий недобор влаги, и в целом не видят серьезных рисков для урожая в этом году.После необычно теплой зимы в середине марта в Крыму температура воздуха понизилась сразу на 10-15 градусов и составляла ночью до -6. На этой неделе в Крыму ожидается первая весенняя гроза, при этом пройдут летние грибные дожди и установится июньская температура воздуха, прогнозировал ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожайПочки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозковЕсть ли риски для озимых зерновых в Крыму из-за теплого января

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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