https://crimea.ria.ru/20250326/chetvert-veka-vo-glave-rossii--25-let-nazad-putin-stal-prezidentom-1145250651.html

Четверть века во главе России – 25 лет назад Путин стал президентом

Четверть века во главе России – 25 лет назад Путин стал президентом - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Четверть века во главе России – 25 лет назад Путин стал президентом

Ровно 25 лет назад Владимир Владимирович Путин впервые был избран президентом Российской Федерации. РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T16:25

2025-03-26T16:25

2025-03-26T16:26

видео

владимир путин (политик)

политика

россия

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Ровно 25 лет назад Владимир Владимирович Путин впервые был избран президентом Российской Федерации.Новый лидер был выбран досрочно в связи с отставкой первого президента России Бориса Ельцина. Это событие стало знаковым для российской политики и определило курс развития страны на многие годы вперед.Объединив российский народ, четверть века назад Владимир Путин открыл новую страницу в отечественной истории, создав новую суверенную Россию. Благодаря его дальновидности, мудрости, твердой воле и невероятной работоспособности страна была спасена, страшные угрозы – ликвидированы, а Крым и новые регионы РФ – вернулись в родную гавань.В день 25-летия президентства Владимира Путина РИА Новости Крым предлагает архивные кадры о начале этого большого пути.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинРоссия не может существовать без суверенитета - ПутинПутин назвал главную задачу России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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