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Четверть века во главе России – 25 лет назад Путин стал президентом
Четверть века во главе России – 25 лет назад Путин стал президентом - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Четверть века во главе России – 25 лет назад Путин стал президентом
Ровно 25 лет назад Владимир Владимирович Путин впервые был избран президентом Российской Федерации. РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T16:25
2025-03-26T16:25
2025-03-26T16:26
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владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Ровно 25 лет назад Владимир Владимирович Путин впервые был избран президентом Российской Федерации.Новый лидер был выбран досрочно в связи с отставкой первого президента России Бориса Ельцина. Это событие стало знаковым для российской политики и определило курс развития страны на многие годы вперед.Объединив российский народ, четверть века назад Владимир Путин открыл новую страницу в отечественной истории, создав новую суверенную Россию. Благодаря его дальновидности, мудрости, твердой воле и невероятной работоспособности страна была спасена, страшные угрозы – ликвидированы, а Крым и новые регионы РФ – вернулись в родную гавань.В день 25-летия президентства Владимира Путина РИА Новости Крым предлагает архивные кадры о начале этого большого пути.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинРоссия не может существовать без суверенитета - ПутинПутин назвал главную задачу России
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видео, владимир путин (политик), политика, россия, история, видео
Четверть века во главе России – 25 лет назад Путин стал президентом
25 лет назад Владимир Путин был избран президентом России – ВИДЕО
16:25 26.03.2025 (обновлено: 16:26 26.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Ровно 25 лет назад Владимир Владимирович Путин впервые был избран президентом Российской Федерации.
Новый лидер был выбран досрочно в связи с отставкой первого президента России Бориса Ельцина. Это событие стало знаковым для российской политики и определило курс развития страны на многие годы вперед.
Объединив российский народ, четверть века назад Владимир Путин открыл новую страницу в отечественной истории, создав новую суверенную Россию. Благодаря его дальновидности, мудрости, твердой воле и невероятной работоспособности страна была спасена, страшные угрозы – ликвидированы, а Крым и новые регионы РФ – вернулись в родную гавань.
В день 25-летия президентства Владимира Путина РИА Новости Крым
предлагает архивные кадры о начале этого большого пути.
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