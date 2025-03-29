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Под эгидой ООН на Украине могут быть проведены выборы – эксперт

Под эгидой ООН на Украине могут быть проведены выборы – эксперт - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Под эгидой ООН на Украине могут быть проведены выборы – эксперт

Под эгидой ООН на Украине могут быть проведены президентские и парламентские выборы, которые организует специально созданный внешний орган управления с участием РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T20:10

2025-03-29T20:10

2025-03-29T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Под эгидой ООН на Украине могут быть проведены президентские и парламентские выборы, которые организует специально созданный внешний орган управления с участием России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Накануне президент России Владимир Путин, выступая на встрече с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск", заявил о возможности введения на Украине временного управления под эгидой ООН с участием России, США и странами Европы.По мнению Светова, это может означать создание некоего внешнего органа с представительством в нем ряда стран, который организует проведение президентских и парламентских выборов на Украине."Полагаю, что должен быть создан какой-то орган под эгидой ООН. И эти выборы должна организовывать какая-то комиссия, совет, еще какой-то орган", – сказал Светов.У этого внешнего органа, по мнению Светова, должно быть право анализировать программы и биографические данные кандидатов, участвующих в выборах. Это необходимо для того, "чтобы к власти пришли силы, которые выберет народ, но не те, которые мечтают о продолжении войны до последнего украинца"."И в нем (внешнем органе управления – ред.) России должно принадлежать право вето", – заметил он.При этом выборы будут проводиться, опираясь на конституцию Украины: своего нового лидера выберет именно украинский народ, подчеркнул он.По словам Светова, такая ситуация будет совершенно новой для России, которая никогда не вмешивались в чужие выборы, хотя ее постоянно в этом обвиняли. В то время как "Запад все время вмешивается в чужие выборы, пытаясь присвоить себе право объявлять их легитимными или нелегитимными", отметил Светов.В качестве примера политолог привел и Украину с ее государственным переворотом, и Грузию, руководство которой Запад уже почти полгода пытается заставить отказаться от волеизъявления народа, и Молдавию, на выборы в которой западные "партнеры" не пожалели денег, чтобы итог стал таким, каким им было нужно, и Румынию, где на основе выдуманных обвинений от власти отодвинули человека, за которого высказалось население."Значит, мы в праве сказать: русофобы, ответственные за развязывание войны, за военные преступления, исповедующие нацистскую идеологию, не должны участвовать", – уверен Светов.Он также не исключил, что внешнее управление Украиной будет означать, что на той части, которая останется у Киева, будут размещены российские Вооруженные силы."Потому что внешнее управление, о котором говорил Владимир Путин, должно опираться в том числе и на вооруженную силу. И он не случайно говорил о примере введения внешнего управления в Косово и части бывшей Югославии, где разместились войска НАТО, а в Косово вообще была создана крупнейшая военная база США", – заключил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров Уиткофф высказался о признании новых регионов РФ и выборах на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, юрий светов, мнения, политика, украина, оон, выборы