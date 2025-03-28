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На Украине можно ввести временное управление под эгидой ООН – Путин
На Украине можно ввести временное управление под эгидой ООН – Путин - РИА Новости Крым, 28.03.2025
На Украине можно ввести временное управление под эгидой ООН – Путин
Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения на Украине временного управления, которое можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США,... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T06:40
2025-03-28T06:40
2025-03-28T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения на Украине временного управления, которое можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ. Об этом пишет РИА Новости.При этом Путин подчеркнул, что Россия настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей спецоперации. Вооруженные силы освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день. На данный момент противник выбит с более 70% территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, освобождено 99% Луганской Народной Республики.Президент также выразил надежду, что излишнее доверие России к партнерам больше не приведет к ошибкам и подчеркнул, что Москва по-прежнему приветствует разрешение любых конфликтов мирными средствами, но "только не за наш счет".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, новости сво, политика, внешняя политика, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
На Украине можно ввести временное управление под эгидой ООН – Путин
Введение временного управления на Украине под эгидой ООН можно обсудить – Путин
06:40 28.03.2025 (обновлено: 08:27 28.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения на Украине временного управления, которое можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ. Об этом пишет РИА Новости.
"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения на Украине временного управления", - сказал российский лидер на встрече с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск".
При этом Путин подчеркнул, что Россия настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей спецоперации. Вооруженные силы освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день. На данный момент противник выбит с более 70% территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, освобождено 99% Луганской Народной Республики.
"Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале спецоперации. Я еще совсем недавно говорил, мы их "дожмем", но есть основания полагать, что мы их добьем", - сказал глава государства.
Президент также выразил надежду, что излишнее доверие России к партнерам больше не приведет к ошибкам и подчеркнул, что Москва по-прежнему приветствует разрешение любых конфликтов мирными средствами, но "только не за наш счет".
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