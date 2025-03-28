https://crimea.ria.ru/20250328/na-ukraine-mozhno-vvesti-vremennoe-upravlenie-pod-egidoy-oon--putin-1145290197.html

На Украине можно ввести временное управление под эгидой ООН – Путин

На Украине можно ввести временное управление под эгидой ООН – Путин - РИА Новости Крым, 28.03.2025

На Украине можно ввести временное управление под эгидой ООН – Путин

Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения на Украине временного управления, которое можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США,... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T06:40

2025-03-28T06:40

2025-03-28T08:27

владимир путин (политик)

россия

новости сво

политика

внешняя политика

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1c/1145290048_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_0bd9032033c55702a88d1f1d7a9cd6ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения на Украине временного управления, которое можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ. Об этом пишет РИА Новости.При этом Путин подчеркнул, что Россия настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей спецоперации. Вооруженные силы освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день. На данный момент противник выбит с более 70% территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, освобождено 99% Луганской Народной Республики.Президент также выразил надежду, что излишнее доверие России к партнерам больше не приведет к ошибкам и подчеркнул, что Москва по-прежнему приветствует разрешение любых конфликтов мирными средствами, но "только не за наш счет".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости сво, политика, внешняя политика, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости