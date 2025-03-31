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Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце
Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце
Целая серия мощных вспышек на Солнце спровоцировала вторжение потоков низкоэнергичных протонов в околоземное пространство. Об этом сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T16:07
2025-03-31T16:07
вспышки на солнце
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солнце
космос
здоровье
геофизика
магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Целая серия мощных вспышек на Солнце спровоцировала вторжение потоков низкоэнергичных протонов в околоземное пространство. Об этом сообщает в понедельник Институт прикладной геофизики.В течение часа до этого ученые фиксировали поочередно еще две вспышки – M1.5 продолжительностью 21 минута и M1.4 – 13 минут.По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, всего 31 марта на поверхности светила произошло шесть вспышек класса С и выше. Накануне ученые фиксировали сразу 11 мощных вспышек.Как поясняли ученые ранее, солнечные вспышки сопровождаются выбросами плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
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вспышки на солнце, новости, солнце, космос, здоровье, геофизика, магнитные бури
Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце

Из-за взрывов на Солнце к Земле летят потоки низкоэнергичных протонов

16:07 31.03.2025
 
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея АксеноваСолнце
Солнце
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Целая серия мощных вспышек на Солнце спровоцировала вторжение потоков низкоэнергичных протонов в околоземное пространство. Об этом сообщает в понедельник Институт прикладной геофизики.
"31 марта в 02:48 (по московскому времени – ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4048 (S15E66) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 11 минут", – говорится в публикации.
В течение часа до этого ученые фиксировали поочередно еще две вспышки – M1.5 продолжительностью 21 минута и M1.4 – 13 минут.

"Продолжается вторжение в околоземное космическое пространство потоков низкоэнергичных протонов", – констатируют в этой связи ученые.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, всего 31 марта на поверхности светила произошло шесть вспышек класса С и выше. Накануне ученые фиксировали сразу 11 мощных вспышек.
Как поясняли ученые ранее, солнечные вспышки сопровождаются выбросами плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.
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