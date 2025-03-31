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Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце

Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце

Целая серия мощных вспышек на Солнце спровоцировала вторжение потоков низкоэнергичных протонов в околоземное пространство. Об этом сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T16:07

2025-03-31T16:07

2025-03-31T16:07

вспышки на солнце

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солнце

космос

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геофизика

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Целая серия мощных вспышек на Солнце спровоцировала вторжение потоков низкоэнергичных протонов в околоземное пространство. Об этом сообщает в понедельник Институт прикладной геофизики.В течение часа до этого ученые фиксировали поочередно еще две вспышки – M1.5 продолжительностью 21 минута и M1.4 – 13 минут.По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, всего 31 марта на поверхности светила произошло шесть вспышек класса С и выше. Накануне ученые фиксировали сразу 11 мощных вспышек.Как поясняли ученые ранее, солнечные вспышки сопровождаются выбросами плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

космос

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вспышки на солнце, новости, солнце, космос, здоровье, геофизика, магнитные бури