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Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце
Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце
Целая серия мощных вспышек на Солнце спровоцировала вторжение потоков низкоэнергичных протонов в околоземное пространство. Об этом сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T16:07
2025-03-31T16:07
2025-03-31T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Целая серия мощных вспышек на Солнце спровоцировала вторжение потоков низкоэнергичных протонов в околоземное пространство. Об этом сообщает в понедельник Институт прикладной геофизики.В течение часа до этого ученые фиксировали поочередно еще две вспышки – M1.5 продолжительностью 21 минута и M1.4 – 13 минут.По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, всего 31 марта на поверхности светила произошло шесть вспышек класса С и выше. Накануне ученые фиксировали сразу 11 мощных вспышек.Как поясняли ученые ранее, солнечные вспышки сопровождаются выбросами плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
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РИА Новости Крым
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вспышки на солнце, новости, солнце, космос, здоровье, геофизика, магнитные бури
Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце
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