https://crimea.ria.ru/20250331/situatsiya-v-kurskoy-oblasti--armiya-rossii-nastupaet-i-gromit-vraga-1145343767.html

Ситуация в Курской области – армия России наступает и громит врага

Ситуация в Курской области – армия России наступает и громит врага - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Ситуация в Курской области – армия России наступает и громит врага

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. За сутки боев в Курской области ВСУ потеряли танк, бронемашины, вооружения и более 190 боевиков, двое украинских солдат... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T14:43

2025-03-31T14:43

2025-03-31T14:43

новости

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. За сутки боев в Курской области ВСУ потеряли танк, бронемашины, вооружения и более 190 боевиков, двое украинских солдат сдались в плен. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления отразили одну вражескую контратаку и поразили формирования противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника в разных районах Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 240 боевиков, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 291 бронетранспортер, 2 238 боевых бронированных машин, 2 580 автомобилей, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиковНовости СВО: армия России ударила по 157 районам скопления ВСУЖуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли 11 тысяч солдат

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу