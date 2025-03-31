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Ситуация в Курской области – армия России наступает и громит врага - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Ситуация в Курской области – армия России наступает и громит врага
Ситуация в Курской области – армия России наступает и громит врага - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Ситуация в Курской области – армия России наступает и громит врага
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. За сутки боев в Курской области ВСУ потеряли танк, бронемашины, вооружения и более 190 боевиков, двое украинских солдат... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T14:43
2025-03-31T14:43
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. За сутки боев в Курской области ВСУ потеряли танк, бронемашины, вооружения и более 190 боевиков, двое украинских солдат сдались в плен. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления отразили одну вражескую контратаку и поразили формирования противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника в разных районах Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 240 боевиков, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 291 бронетранспортер, 2 238 боевых бронированных машин, 2 580 автомобилей, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиковНовости СВО: армия России ударила по 157 районам скопления ВСУЖуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли 11 тысяч солдат
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новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Ситуация в Курской области – армия России наступает и громит врага

За сутки боев в Курской области ВСУ потеряли почти 200 боевиков

14:43 31.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б"
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. За сутки боев в Курской области ВСУ потеряли танк, бронемашины, вооружения и более 190 боевиков, двое украинских солдат сдались в плен. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления отразили одну вражескую контратаку и поразили формирования противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника в разных районах Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 240 боевиков, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 291 бронетранспортер, 2 238 боевых бронированных машин, 2 580 автомобилей, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.
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НовостиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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