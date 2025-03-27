https://crimea.ria.ru/20250327/novosti-svo-armiya-rossii-udarila-po-157-rayonam-skopleniya-vsu-1145274022.html

Новости СВО: армия России ударила по 157 районам скопления ВСУ

Новости СВО: армия России ударила по 157 районам скопления ВСУ - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Новости СВО: армия России ударила по 157 районам скопления ВСУ

Киевский режим потерял 1250 боевиков, танк, станцию РЭБ и несколько складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T15:25

2025-03-27T15:25

2025-03-27T15:27

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144092924_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_c45db585ba7c93b8bc3c28713d6046b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял 1250 боевиков, танк, станцию РЭБ и несколько складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.Группировка войск "Север" на Белгородском направлении ударила по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области. Киевский режим потерял до 80 военнослужащих.Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. В этой зоне ответственности противник потерял свыше 280 военнослужащих.Воины "Центра" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Котлино, Зверево и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Украина потеряла до 465 военнослужащих.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Донецкой Народной Республике. В зоне их ответственности киевский режим лишился 135 боевиков, трех ББМ, автомобиля и орудий полевой артиллерии.Подразделения войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Российские военные ликвидировали до 80 украинских боевиков, станцию РЭБ и склад боеприпасов.За сутки Вооруженные сил РФ ударили по военным объектам, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу