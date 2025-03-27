https://crimea.ria.ru/20250327/novosti-svo-armiya-rossii-udarila-po-157-rayonam-skopleniya-vsu-1145274022.html
Новости СВО: армия России ударила по 157 районам скопления ВСУ
Новости СВО: армия России ударила по 157 районам скопления ВСУ - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Новости СВО: армия России ударила по 157 районам скопления ВСУ
Киевский режим потерял 1250 боевиков, танк, станцию РЭБ и несколько складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T15:25
2025-03-27T15:25
2025-03-27T15:27
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял 1250 боевиков, танк, станцию РЭБ и несколько складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.Группировка войск "Север" на Белгородском направлении ударила по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области. Киевский режим потерял до 80 военнослужащих.Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. В этой зоне ответственности противник потерял свыше 280 военнослужащих.Воины "Центра" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Котлино, Зверево и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Украина потеряла до 465 военнослужащих.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Донецкой Народной Республике. В зоне их ответственности киевский режим лишился 135 боевиков, трех ББМ, автомобиля и орудий полевой артиллерии.Подразделения войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Российские военные ликвидировали до 80 украинских боевиков, станцию РЭБ и склад боеприпасов.За сутки Вооруженные сил РФ ударили по военным объектам, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости СВО: армия России ударила по 157 районам скопления ВСУ
За сутки Украина потеряла 1250 боевиков и западную технику – Минобороны РФ
15:25 27.03.2025 (обновлено: 15:27 27.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял 1250 боевиков, танк, станцию РЭБ и несколько складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.
Группировка войск "Север" на Белгородском направлении ударила по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области. Киевский режим потерял до 80 военнослужащих.
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. В этой зоне ответственности противник потерял свыше 280 военнослужащих.
Воины "Центра" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Котлино, Зверево и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Украина потеряла до 465 военнослужащих.
Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Донецкой Народной Республике. В зоне их ответственности киевский режим лишился 135 боевиков, трех ББМ, автомобиля и орудий полевой артиллерии.
Подразделения войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Российские военные ликвидировали до 80 украинских боевиков, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
За сутки Вооруженные сил РФ ударили по военным объектам, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.
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