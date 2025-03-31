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В Евпатории, Саках и Черноморском нет ни одного официального рынка - ФНС

В Евпатории, Саках и Черноморском нет ни одного официального рынка - ФНС - РИА Новости Крым, 31.03.2025

В Евпатории, Саках и Черноморском нет ни одного официального рынка - ФНС

На территории Крыма есть 23 рынка, которые не хотят официально оформлять твой статус, что негативно сказывается на налоговой дисциплине. Об этом на заседании... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T08:37

2025-03-31T08:37

2025-03-31T08:37

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роман наздрачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. На территории Крыма есть 23 рынка, которые не хотят официально оформлять твой статус, что негативно сказывается на налоговой дисциплине. Об этом на заседании экономического совета в Госсовете Крыма заявил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.Он напомнил, что с 1 марта 2025 года по Федеральному закону рынки, которые имеют статус таковых, обязаны контролировать применение контрольно-кассовой техники и сообщать сведения в налоговые органы.Глава налогового ведомства в Крыму назвал эту проблему болевой точкой и отметил, что на этих так называемых иных торговых пространствах находятся около полутора тысяч арендаторов.Он отметил, что, по поручению главы республики Крым Сергея Аксенова, УФНС России по Крыму сейчас готовит проект программы о побуждении органов местного самоуправления и собственников рынков, будь то они муниципальные или находящиеся в собственности, приобретать официальный статус рынка."Эти образования - это основная часть, где курсирует черная наличка. С этим мы будем продолжать совместную работу с правоохранительными органами. Тех, которые не платят налоги, мы и так поймаем, а вот безопасность людей, которые там находятся - это надо ставить во главу угла", - убежден Наздрачев.Всего, по его данным, на официальных рынках Крыма зарегистрированы около 3500 налогоплательщиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Как справиться с задолженностями - советы налогового консультантаВ Бахчисарае бизнесмена заставили заплатить 7 миллионов рублей налогаВ Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землю

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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