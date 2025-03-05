https://crimea.ria.ru/20250305/v-bakhchisarae-biznesmena-zastavili-zaplatit-7-millionov-rubley-naloga-1144677524.html

В Бахчисарае бизнесмена заставили заплатить 7 миллионов рублей налога

В Бахчисарае бизнесмена заставили заплатить 7 миллионов рублей налога - РИА Новости Крым, 05.03.2025

В Бахчисарае бизнесмена заставили заплатить 7 миллионов рублей налога

В Бахчисарайском районе Крыма Следком добился от предпринимателя погашения долга по налогам на сумму 7 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T18:22

2025-03-05T18:22

2025-03-05T18:22

бахчисарай

новости крыма

следком крыма и севастополя

налоги

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма Следком добился от предпринимателя погашения долга по налогам на сумму 7 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Крыма и Севастополя.С ноября 2023 года по апрель 2024 года директор фирмы умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 7 миллионов рублей.Указанную сумму предприниматель переводил на счета различных контрагентов с помощью аффилированных организаций. Таким образом он обходил счета предприятия.Нанесенный бюджетной системе ущерб возмещен полностью. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве с наследством в ЕвпаторииБлогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонииОбманывали россиян: в Узбекистане раскрыли сеть телефонных аферистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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