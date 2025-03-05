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В Бахчисарае бизнесмена заставили заплатить 7 миллионов рублей налога - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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В Бахчисарае бизнесмена заставили заплатить 7 миллионов рублей налога
В Бахчисарае бизнесмена заставили заплатить 7 миллионов рублей налога - РИА Новости Крым, 05.03.2025
В Бахчисарае бизнесмена заставили заплатить 7 миллионов рублей налога
В Бахчисарайском районе Крыма Следком добился от предпринимателя погашения долга по налогам на сумму 7 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T18:22
2025-03-05T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма Следком добился от предпринимателя погашения долга по налогам на сумму 7 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Крыма и Севастополя.С ноября 2023 года по апрель 2024 года директор фирмы умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 7 миллионов рублей.Указанную сумму предприниматель переводил на счета различных контрагентов с помощью аффилированных организаций. Таким образом он обходил счета предприятия.Нанесенный бюджетной системе ущерб возмещен полностью. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве с наследством в ЕвпаторииБлогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонииОбманывали россиян: в Узбекистане раскрыли сеть телефонных аферистов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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бахчисарай, новости крыма, следком крыма и севастополя, налоги, происшествия
В Бахчисарае бизнесмена заставили заплатить 7 миллионов рублей налога

В Бахчисарае бизнесмена заставили погасить долг по налогам на сумму 7 миллионов рублей

18:22 05.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма Следком добился от предпринимателя погашения долга по налогам на сумму 7 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Крыма и Севастополя.
С ноября 2023 года по апрель 2024 года директор фирмы умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 7 миллионов рублей.
"Директор фирмы, осуществляющей перевозку и торговлю металлом, обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ)", – пояснили в надзорном ведомстве.
Указанную сумму предприниматель переводил на счета различных контрагентов с помощью аффилированных организаций. Таким образом он обходил счета предприятия.
Нанесенный бюджетной системе ущерб возмещен полностью. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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