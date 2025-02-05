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В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землю - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землю
В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землю - РИА Новости Крым, 05.02.2025
В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землю
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил применить в Крыму новую систему расчета земельного налога по рыночной, а не по... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T15:37
2025-02-05T15:37
крым
земля
налоги
налоговый вычет
анатолий аксаков
финансы
экономика
экономика крыма
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил применить в Крыму новую систему расчета земельного налога по рыночной, а не по кадастровой стоимости участков. Такую инициативу парламентарий озвучил на состоявшемся в Симферополе выездном заседании комитета Государственной Думы.По мнению депутата, от реализации этой инициативы бюджет Крыма может значительно пополниться.В случае успеха такую практику расчета земельного налога можно распространить и на другие регионы России, убежден глава думского комитета."Богатейшая с точки зрения стоимости крымская земля должна давать отдачу, в том числе в республиканский бюджет", - добавил Аксаков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построятКрым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнесаКрым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона
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РИА Новости Крым
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крым, земля, налоги, налоговый вычет, анатолий аксаков, финансы, экономика, экономика крыма, государственная дума рф, новости, новости крыма
В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землю

В Госдуме предложили рассчитывать земельный налог в Крыму по рыночной стоимости

15:37 05.02.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил применить в Крыму новую систему расчета земельного налога по рыночной, а не по кадастровой стоимости участков. Такую инициативу парламентарий озвучил на состоявшемся в Симферополе выездном заседании комитета Государственной Думы.
"У нас налогообложение (земельных участков) рассчитывается по кадастровой стоимости, а не по рыночной цене. Многие понахватали землю, держат ее, не вкладываются и ничего сами делают, многие прячут разными способами свои владения и стараются не платить. Я бы предложил Крыму поучаствовать в эксперименте. За землю надо платить по рыночной цене", - сказал Аксаков.
По мнению депутата, от реализации этой инициативы бюджет Крыма может значительно пополниться.
В случае успеха такую практику расчета земельного налога можно распространить и на другие регионы России, убежден глава думского комитета.
"Богатейшая с точки зрения стоимости крымская земля должна давать отдачу, в том числе в республиканский бюджет", - добавил Аксаков.
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КрымЗемляНалогиНалоговый вычетАнатолий АксаковФинансыЭкономикаЭкономика КрымаГосударственная Дума РФНовостиНовости Крыма
 
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