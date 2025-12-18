Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на год
Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на год - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на год
500 миллионов рублей выделено на продление программы льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего бизнеса в Донецкой и... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T08:56
2025-12-18T08:56
сельское хозяйство
новые регионы россии
финансирование
правительство россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. 500 миллионов рублей выделено на продление программы льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба правительства РФ.Программа продлена до конца 2026 года.На реализацию программы в федеральном бюджете в следующем году предусмотрено 500 млн рублей, уточнили в правительстве.Программа льготного лизинга была запущена в Росси два года назад, став востребованным механизмом поддержки предпринимателей в новых регионах. Как отмечают в правительстве, решение о ее продлении будет способствовать дальнейшему развитию промышленного сектора, поможет модернизировать производства и будет стимулом для развития предпринимательства.
Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на год

Правительство выделило 500 млн рублей на программу льготного лизинга в новых регионах РФ

08:56 18.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. 500 миллионов рублей выделено на продление программы льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Программа продлена до конца 2026 года.

"Речь идет о льготном лизинге техники и оборудования в сельскохозяйственной отрасли, пищевой промышленности, транспортной и строительной отраслях. Ставка льготного лизинга оборудования российского производства составляет до 6% годовых, иностранного – до 8%", – говорится в сообщении.

На реализацию программы в федеральном бюджете в следующем году предусмотрено 500 млн рублей, уточнили в правительстве.
Программа льготного лизинга была запущена в Росси два года назад, став востребованным механизмом поддержки предпринимателей в новых регионах. Как отмечают в правительстве, решение о ее продлении будет способствовать дальнейшему развитию промышленного сектора, поможет модернизировать производства и будет стимулом для развития предпринимательства.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз Крыма дополнительно выделил 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера.
По мнению министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация, сегодня это преимущественно касается процесса подготовки овощей к продаже или хранению.
