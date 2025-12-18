https://crimea.ria.ru/20251218/programmu-lgotnogo-lizinga-v-novykh-regionakh-rossii-prodlili-na-god-1151735489.html

Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на год

Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на год - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на год

500 миллионов рублей выделено на продление программы льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего бизнеса в Донецкой и... РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T08:56

2025-12-18T08:56

2025-12-18T08:56

сельское хозяйство

новые регионы россии

финансирование

правительство россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140677709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5038c5aafead6647bdac856c1def421e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. 500 миллионов рублей выделено на продление программы льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба правительства РФ.Программа продлена до конца 2026 года.На реализацию программы в федеральном бюджете в следующем году предусмотрено 500 млн рублей, уточнили в правительстве.Программа льготного лизинга была запущена в Росси два года назад, став востребованным механизмом поддержки предпринимателей в новых регионах. Как отмечают в правительстве, решение о ее продлении будет способствовать дальнейшему развитию промышленного сектора, поможет модернизировать производства и будет стимулом для развития предпринимательства.Ранее сообщалось, что Минсельхоз Крыма дополнительно выделил 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера.По мнению министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация, сегодня это преимущественно касается процесса подготовки овощей к продаже или хранению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнениеРекордная поддержка: аграрии Крыма получили беспрецедентный объем помощиНовые фермы наполовину обеспечат Крым собственной молочной продукцией

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, новые регионы россии, финансирование, правительство россии, новости