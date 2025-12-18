Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сотрудник МЧС стал свидетелем ДТП и помог женщине с ребенком - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Крыму сотрудник МЧС стал свидетелем ДТП и помог женщине с ребенком
В Крыму сотрудник МЧС стал свидетелем ДТП и помог женщине с ребенком - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Крыму сотрудник МЧС стал свидетелем ДТП и помог женщине с ребенком
Став свидетелем аварии на трассе "Таврида", начальник пятой пожарно-спасательной части Валентин Мойсеенко не проехал мимо, а помог пострадавшим - женщине и... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T10:22
2025-12-18T10:22
гу мчс рф по республике крым
крым
дтп в крыму и севастополе
трасса таврида
новости крыма
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Став свидетелем аварии на трассе "Таврида", начальник пятой пожарно-спасательной части Валентин Мойсеенко не проехал мимо, а помог пострадавшим - женщине и ребенку. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.Как рассказали в главке, водитель не справилась с управлением из-за гололеда, и машина врезалась в отбойник. В салоне находился малолетний ребенок.Благодаря быстрой реакции и профессионализму обошлось без пострадавших. Истории настоящих героев происходят ежедневно, и эта - одна из них, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что севастопольский анестезиолог-реаниматолог Евгений Морозов, везя дочь в школу, заметил молодого человека, который лежал без сознания у пешеходного перехода. Доктор остановил машину, оценил состояние парня и, понимая серьезность ситуации, немедленно приступил к реанимационным мероприятиям. А 13-летние братья Илья и Матвей Бебики спасли жизнь пострадавшему в ДТП подростку. Илья вызвал "скорую" и полицию, а Матвей наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. Это помогло не допустить критического ухудшения состояния парня до приезда врачей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте полицейские спасли ребенка с отеком КвинкеВ роддом с мигалками: крымчанка едва не родила в машинеВ Геленджике женщина родила в машине по пути в больницу
В Крыму сотрудник МЧС стал свидетелем ДТП и помог женщине с ребенком

В Крыму сотрудник МЧС Валентин Мойсеенко помог женщине с ребенком сразу после ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Став свидетелем аварии на трассе "Таврида", начальник пятой пожарно-спасательной части Валентин Мойсеенко не проехал мимо, а помог пострадавшим - женщине и ребенку. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.
Как рассказали в главке, водитель не справилась с управлением из-за гололеда, и машина врезалась в отбойник. В салоне находился малолетний ребенок.

"Спасатель оперативно оказал помощь, отключил аккумулятор авто, эвакуировал маму с ребенком в теплый салон своего автомобиля и дождался приезда сотрудников ГИБДД. Затем, чтобы не создать аварийную ситуацию, попросил проезжающего водителя поставить грузовик таким образом, чтобы не допустить новых ДТП", - говорится в сообщении.

Благодаря быстрой реакции и профессионализму обошлось без пострадавших. Истории настоящих героев происходят ежедневно, и эта - одна из них, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что севастопольский анестезиолог-реаниматолог Евгений Морозов, везя дочь в школу, заметил молодого человека, который лежал без сознания у пешеходного перехода. Доктор остановил машину, оценил состояние парня и, понимая серьезность ситуации, немедленно приступил к реанимационным мероприятиям.
А 13-летние братья Илья и Матвей Бебики спасли жизнь пострадавшему в ДТП подростку. Илья вызвал "скорую" и полицию, а Матвей наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. Это помогло не допустить критического ухудшения состояния парня до приезда врачей.
