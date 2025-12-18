В Крыму сотрудник МЧС стал свидетелем ДТП и помог женщине с ребенком
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Став свидетелем аварии на трассе "Таврида", начальник пятой пожарно-спасательной части Валентин Мойсеенко не проехал мимо, а помог пострадавшим - женщине и ребенку. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.
Как рассказали в главке, водитель не справилась с управлением из-за гололеда, и машина врезалась в отбойник. В салоне находился малолетний ребенок.
"Спасатель оперативно оказал помощь, отключил аккумулятор авто, эвакуировал маму с ребенком в теплый салон своего автомобиля и дождался приезда сотрудников ГИБДД. Затем, чтобы не создать аварийную ситуацию, попросил проезжающего водителя поставить грузовик таким образом, чтобы не допустить новых ДТП", - говорится в сообщении.
Благодаря быстрой реакции и профессионализму обошлось без пострадавших. Истории настоящих героев происходят ежедневно, и эта - одна из них, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что севастопольский анестезиолог-реаниматолог Евгений Морозов, везя дочь в школу, заметил молодого человека, который лежал без сознания у пешеходного перехода. Доктор остановил машину, оценил состояние парня и, понимая серьезность ситуации, немедленно приступил к реанимационным мероприятиям.
А 13-летние братья Илья и Матвей Бебики спасли жизнь пострадавшему в ДТП подростку. Илья вызвал "скорую" и полицию, а Матвей наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. Это помогло не допустить критического ухудшения состояния парня до приезда врачей.
