В Ялте полицейские спасли ребенка с отеком Квинке - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Ялте полицейские спасли ребенка с отеком Квинке
В Ялте полицейские спасли ребенка с отеком Квинке - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Ялте полицейские спасли ребенка с отеком Квинке
Полицейские в Ялте спасли 10-летнего мальчика, который задыхался от острого отека – экипаж ДПС оперативно доставил его в больницу. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T18:10
2025-11-19T18:10
ялта
мвд по республике крым
новости крыма
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Полицейские в Ялте спасли 10-летнего мальчика, который задыхался от острого отека – экипаж ДПС оперативно доставил его в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Инспекторы ДПС – младший лейтенант полиции Андрец Макарян и старший лейтенант полиции Евгений Данишкин – двигались по автодороге Ялта – Севастополь. На одном из перекрестков, ожидая разрешающий сигнал светофора, они увидели женщину, выбежавшую из соседнего автомобиля. Она обратилась к сотрудникам полиции с просьбой о помощи: ее ребенок задыхался из-за острого отека, рассказали в ведомстве.Врачи диагностировали у мальчика отек Квинке, также известный как ангионевротический отек. По из словам, именно быстрые действия полицейских помогли сохранить жизнь ребенку, добавили в пресс-службе.Ранее полицейские в Севастополе спасли молодого мужчину с сильным кровотечением после ранения болгаркой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В роддом с мигалками: крымчанка едва не родила в машинеЛихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из КрымаЖитель крымского села ударил полицейского и получил условный срок
В Ялте полицейские спасли ребенка с отеком Квинке

В Ялте экипаж ДПС помог доставить 10-летнего мальчика в отеком Квинке в больницу

18:10 19.11.2025
 
© МВД КрымВ Ялте инспекторы ДПС оперативно доставили в больницу мальчика, задыхавшегося от отека Квинке
В Ялте инспекторы ДПС оперативно доставили в больницу мальчика, задыхавшегося от отека Квинке
© МВД Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Полицейские в Ялте спасли 10-летнего мальчика, который задыхался от острого отека – экипаж ДПС оперативно доставил его в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
Инспекторы ДПС – младший лейтенант полиции Андрец Макарян и старший лейтенант полиции Евгений Данишкин – двигались по автодороге Ялта – Севастополь. На одном из перекрестков, ожидая разрешающий сигнал светофора, они увидели женщину, выбежавшую из соседнего автомобиля. Она обратилась к сотрудникам полиции с просьбой о помощи: ее ребенок задыхался из-за острого отека, рассказали в ведомстве.
"Не теряя ни секунды, полицейские пересадили мать и 10-летнего ребенка в патрульный автомобиль и экстренно доставили их в Ялтинскую городскую больницу. Мальчик был передан врачам, которые смогли вовремя оказать ему медицинскую помощь", – говорится в сообщении.
Врачи диагностировали у мальчика отек Квинке, также известный как ангионевротический отек. По из словам, именно быстрые действия полицейских помогли сохранить жизнь ребенку, добавили в пресс-службе.
Ранее полицейские в Севастополе спасли молодого мужчину с сильным кровотечением после ранения болгаркой.
Ялта
 
