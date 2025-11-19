https://crimea.ria.ru/20251119/v-yalte-politseyskie-spasli-rebenka-s-otekom-kvinke-1151036291.html

В Ялте полицейские спасли ребенка с отеком Квинке

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Полицейские в Ялте спасли 10-летнего мальчика, который задыхался от острого отека – экипаж ДПС оперативно доставил его в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Инспекторы ДПС – младший лейтенант полиции Андрец Макарян и старший лейтенант полиции Евгений Данишкин – двигались по автодороге Ялта – Севастополь. На одном из перекрестков, ожидая разрешающий сигнал светофора, они увидели женщину, выбежавшую из соседнего автомобиля. Она обратилась к сотрудникам полиции с просьбой о помощи: ее ребенок задыхался из-за острого отека, рассказали в ведомстве.Врачи диагностировали у мальчика отек Квинке, также известный как ангионевротический отек. По из словам, именно быстрые действия полицейских помогли сохранить жизнь ребенку, добавили в пресс-службе.Ранее полицейские в Севастополе спасли молодого мужчину с сильным кровотечением после ранения болгаркой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В роддом с мигалками: крымчанка едва не родила в машинеЛихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из КрымаЖитель крымского села ударил полицейского и получил условный срок

