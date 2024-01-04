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В Севастополе полицейские спасли парня с сильным кровотечением - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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В Севастополе полицейские спасли парня с сильным кровотечением
В Севастополе полицейские спасли парня с сильным кровотечением - РИА Новости Крым, 04.01.2024
В Севастополе полицейские спасли парня с сильным кровотечением
Полицейские в Севастополе спасли молодого мужчину с сильным кровотечением после ранения болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T19:57
2024-01-04T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Полицейские в Севастополе спасли молодого мужчину с сильным кровотечением после ранения болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.Инцидент произошел на автодороге Севастополь – Бельбек. Во время патрулирования экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль, который двигался с включенной "аварийкой". Увидев остановившихся правоохранителей, из автомобиля выбежал мужчина и рассказал, что в салоне находится его 21-летний сын, который серьезно поранил руку "болгаркой", когда делал ремонт дома.На следующий день автоинспекторы навестили пострадавшего в больнице. Благодаря своевременно оказанной медпомощи парень быстро пошел на поправку, добавили в пресс-службе ведомства.В начале января прошлого года жительница Ялты едва не родила в машине из-за дорожного затора, доставить женщину в родильный дом вовремя помог инспектор ГИБДД.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сотрудники ДПС помогли доставить ребенка в больницуВ Крыму из снежных заносов вызволили семь машинВ Крыму сотрудники ГИБДД спасли маленького ребенка от удушья
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
В Севастополе полицейские спасли парня с сильным кровотечением

В Севастополе экипаж ДПС помог парню с тяжелой травмой руки добраться до больницы

19:57 04.01.2024
 
Автомобиль ДПС
Автомобиль ДПС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Полицейские в Севастополе спасли молодого мужчину с сильным кровотечением после ранения болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Инцидент произошел на автодороге Севастополь – Бельбек. Во время патрулирования экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль, который двигался с включенной "аварийкой". Увидев остановившихся правоохранителей, из автомобиля выбежал мужчина и рассказал, что в салоне находится его 21-летний сын, который серьезно поранил руку "болгаркой", когда делал ремонт дома.
"Моментально оценив сложность ситуации, автоинспекторы пересадили парня в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и спецсигналы, повезли его в направлении ближайшей больницы. По пути следования сотрудники увидели экипаж скорой медицинской помощи и решили передать пострадавшего медикам", - говорится в сообщении.
На следующий день автоинспекторы навестили пострадавшего в больнице. Благодаря своевременно оказанной медпомощи парень быстро пошел на поправку, добавили в пресс-службе ведомства.
В начале января прошлого года жительница Ялты едва не родила в машине из-за дорожного затора, доставить женщину в родильный дом вовремя помог инспектор ГИБДД.
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