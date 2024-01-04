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В Севастополе полицейские спасли парня с сильным кровотечением

В Севастополе полицейские спасли парня с сильным кровотечением - РИА Новости Крым, 04.01.2024

В Севастополе полицейские спасли парня с сильным кровотечением

Полицейские в Севастополе спасли молодого мужчину с сильным кровотечением после ранения болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T19:57

2024-01-04T19:57

2024-01-04T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Полицейские в Севастополе спасли молодого мужчину с сильным кровотечением после ранения болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.Инцидент произошел на автодороге Севастополь – Бельбек. Во время патрулирования экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль, который двигался с включенной "аварийкой". Увидев остановившихся правоохранителей, из автомобиля выбежал мужчина и рассказал, что в салоне находится его 21-летний сын, который серьезно поранил руку "болгаркой", когда делал ремонт дома.На следующий день автоинспекторы навестили пострадавшего в больнице. Благодаря своевременно оказанной медпомощи парень быстро пошел на поправку, добавили в пресс-службе ведомства.В начале января прошлого года жительница Ялты едва не родила в машине из-за дорожного затора, доставить женщину в родильный дом вовремя помог инспектор ГИБДД.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сотрудники ДПС помогли доставить ребенка в больницуВ Крыму из снежных заносов вызволили семь машинВ Крыму сотрудники ГИБДД спасли маленького ребенка от удушья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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