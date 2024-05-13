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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Крымский мост открыли для проезда
Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив возобновилось после временного ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале, где... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T06:46
2024-05-13T06:46
2024-05-13T06:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив возобновилось после временного ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале, где оперативно обновляется информация о ситуации на объекте.Движение транспорта по Крымскому мосту периодически останавливают. Власти региона напоминают, что транспортный переход через Керченский пролив – это важный стратегический объект и его безопасность является приоритетной. Водителям и пассажирам необходимо с пониманием отнестись к принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост открыли для проезда
На Крымскому мосту возобновилось движение транспорта