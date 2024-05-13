Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240513/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1137092262.html
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Крымский мост открыли для проезда
Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив возобновилось после временного ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале, где... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T06:46
2024-05-13T06:46
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив возобновилось после временного ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале, где оперативно обновляется информация о ситуации на объекте.Движение транспорта по Крымскому мосту периодически останавливают. Власти региона напоминают, что транспортный переход через Керченский пролив – это важный стратегический объект и его безопасность является приоритетной. Водителям и пассажирам необходимо с пониманием отнестись к принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост открыли для проезда

На Крымскому мосту возобновилось движение транспорта

06:46 13.05.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив возобновилось после временного ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале, где оперативно обновляется информация о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Движение транспорта по Крымскому мосту периодически останавливают. Власти региона напоминают, что транспортный переход через Керченский пролив – это важный стратегический объект и его безопасность является приоритетной. Водителям и пассажирам необходимо с пониманием отнестись к принимаемым мерам, а также соблюдать ряд указаний сотрудников служб на мосту. Ограничения являются временными, после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:10Крымский мост открыт для проезда
09:06Десятки погибших и раненых: ситуация в Белгороде после атак ВСУ
08:45От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России
08:16Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду
07:57В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства
07:37ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками
07:15Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация
07:12На Крымском мосту выросла очередь
06:52Рейд в Севастополе открыт
06:46Крымский мост открыли для проезда
06:45После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области
06:38В России идет конкурс на создание единого учебника по истории
06:14Число жертв удара ВСУ по Белгороду достигло 15 человек
06:06В Севастополе не ходят катера и паромы
06:05День Черноморского флота России: история и современность
05:50Проезд по Крымскому мосту закрыт
00:01Заморозки и дожди: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 мая
23:37Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде
22:37Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде
Лента новостейМолния