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Над Калугой сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Над Калугой сбили беспилотники
Над Калугой сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Над Калугой сбили беспилотники
В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку на Калугу и область - над регионом уничтожены семь украинских беспилотников. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T06:27
2024-11-22T06:37
калужская область
калуга
владислав шапша
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку на Калугу и область - над регионом уничтожены семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На местах работают оперативные группы, добавил Шапша.В четверг ракетную атаку отразили в Севастополе – одна противокорабельная ракета "Нептун" была сбита над акваторией на значительном отдалении от берега, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в СевастополеДевочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую областьДве баллистические ракеты Storm Shadow сбиты силами российской ПВО
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РИА Новости Крым
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калужская область, калуга, владислав шапша, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости
Над Калугой сбили беспилотники

Над Калужской областью силы ПВО сбили семь беспилотников - губернатор

06:27 22.11.2024 (обновлено: 06:37 22.11.2024)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку на Калугу и область - над регионом уничтожены семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
"На окраине Калуги средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. Также уничтожен один дрон в Дзержинском районе", - написал глава области в Telegram.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На местах работают оперативные группы, добавил Шапша.
В четверг ракетную атаку отразили в Севастополе – одна противокорабельная ракета "Нептун" была сбита над акваторией на значительном отдалении от берега, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
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Калужская областьКалугаВладислав ШапшаПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовости
 
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