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Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек - РИА Новости Крым, 05.04.2025
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Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек
Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек
На тушении возгорания в центре Москвы на улице Воздвиженка задействованы 49 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Москве. РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T19:58
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пожар
москва
библиотека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. На тушении возгорания в центре Москвы на улице Воздвиженка задействованы 49 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Москве.Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила РИА Новости, что пожарные выехали по заявке о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по данному адресу находится Российская государственная библиотека.В МЧС добавили, что возгорание полностью ликвидировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пожар, москва, библиотека, происшествия, новости
Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек

Пожар в здании Российской государственной библиотеки в Москве тушат 50 человек

19:58 05.04.2025 (обновлено: 20:05 05.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. На тушении возгорания в центре Москвы на улице Воздвиженка задействованы 49 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Москве.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила РИА Новости, что пожарные выехали по заявке о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по данному адресу находится Российская государственная библиотека.

"На улице Воздвиженка происходит тление обрешетника кровли трехэтажного административного здания... На месте от МЧС России работают 49 человек и 13 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В МЧС добавили, что возгорание полностью ликвидировано.
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ПожарМоскваБиблиотекаПроисшествияНовости
 
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