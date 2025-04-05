https://crimea.ria.ru/20250405/pozhar-v-rossiyskoy-gosudarstvennoy-biblioteke-v-moskve-tushat-50-chelovek-1145462031.html

Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек

Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек

На тушении возгорания в центре Москвы на улице Воздвиженка задействованы 49 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Москве. РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T19:58

2025-04-05T19:58

2025-04-05T20:05

пожар

москва

библиотека

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050893_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2db8ab118b59821d4653fcc3996e68bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. На тушении возгорания в центре Москвы на улице Воздвиженка задействованы 49 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Москве.Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила РИА Новости, что пожарные выехали по заявке о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по данному адресу находится Российская государственная библиотека.В МЧС добавили, что возгорание полностью ликвидировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, москва, библиотека, происшествия, новости