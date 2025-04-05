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Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек
Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек
На тушении возгорания в центре Москвы на улице Воздвиженка задействованы 49 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Москве. РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T19:58
2025-04-05T19:58
2025-04-05T20:05
пожар
москва
библиотека
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. На тушении возгорания в центре Москвы на улице Воздвиженка задействованы 49 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Москве.Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила РИА Новости, что пожарные выехали по заявке о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по данному адресу находится Российская государственная библиотека.В МЧС добавили, что возгорание полностью ликвидировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пожар, москва, библиотека, происшествия, новости
Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек
Пожар в здании Российской государственной библиотеки в Москве тушат 50 человек
19:58 05.04.2025 (обновлено: 20:05 05.04.2025)