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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T07:48
2025-04-13T07:49
землетрясение
землетрясение в таджикистане
таджикистан
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сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение произошло в воскресенье в 4.24 по времени UTC (в воскресенье в 7.24 мск) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд с населением более 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение произошло в ПятигорскеВ Индонезии снова произошло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи

07:48 13.04.2025 (обновлено: 07:49 13.04.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в воскресенье в 4.24 по времени UTC (в воскресенье в 7.24 мск) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд с населением более 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЗемлетрясениеЗемлетрясение в ТаджикистанеТаджикистанНовостиВ миреСейсмологияПроисшествия
 
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