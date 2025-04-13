https://crimea.ria.ru/20250413/zemletryasenie-magnitudoy-64-proizoshlo-v-tadzhikistane---seysmologi-1145630309.html
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T07:48
2025-04-13T07:48
2025-04-13T07:49
землетрясение
землетрясение в таджикистане
таджикистан
новости
в мире
сейсмология
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8edcfcdd6c54ea7cdb1b31e85a0cbbe8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение произошло в воскресенье в 4.24 по времени UTC (в воскресенье в 7.24 мск) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд с населением более 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение произошло в ПятигорскеВ Индонезии снова произошло землетрясение
таджикистан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b812c5c59f1559332b2a430d29108fd6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение, землетрясение в таджикистане, таджикистан, новости, в мире, сейсмология, происшествия
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи
07:48 13.04.2025 (обновлено: 07:49 13.04.2025)