https://crimea.ria.ru/20250413/zemletryasenie-magnitudoy-64-proizoshlo-v-tadzhikistane---seysmologi-1145630309.html

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологи

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T07:48

2025-04-13T07:48

2025-04-13T07:49

землетрясение

землетрясение в таджикистане

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение произошло в воскресенье в 4.24 по времени UTC (в воскресенье в 7.24 мск) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд с населением более 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение произошло в ПятигорскеВ Индонезии снова произошло землетрясение

таджикистан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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