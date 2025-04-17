Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили призыв Мерца ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250417/v-mid-otsenili-prizyv-mertsa-udarit-raketami-taurus-po-krymskomu-mostu-1145760381.html
В МИД оценили призыв Мерца ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту
В МИД оценили призыв Мерца ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 17.04.2025
В МИД оценили призыв Мерца ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту
Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по российским объектам как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T16:07
2025-04-17T16:07
россия
крым
атаки всу на крым
германия
фридрих мерц
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/01/1131780708_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7dca1a6d8babe47e3a8651906492cbc4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по российским объектам как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus на Украину. Он призвал украинскую армию "выйти из обороны" и "разрушить наземную связь между Россией и Крымом". После этого заявления министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ заявил, что Крымский мост остается целью для украинских войск. При этом, по его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации. Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех".На это директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий сказал, что эти слова главы ВМС Украины говорит о нежелании Киева договариваться о мире. * Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев назвал Мерца нацистом за слова об ударах по Крымскому мостуЗачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирииУгрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУ
россия
крым
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/01/1131780708_0:0:928:696_1920x0_80_0_0_a1d42a34bcd0294acf64776ab89fac06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, крым, атаки всу на крым, германия, фридрих мерц, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)
В МИД оценили призыв Мерца ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту

МИД: удар ракетами Taurus по объектам России будет означать участие ФРГ в боевых действиях

16:07 17.04.2025
 
© JUNG YEON-JEРакета "воздух-земля" большой дальности Taurus. Фото AFP
Ракета воздух-земля большой дальности Taurus. Фото AFP
© JUNG YEON-JE
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по российским объектам как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus на Украину. Он призвал украинскую армию "выйти из обороны" и "разрушить наземную связь между Россией и Крымом". После этого заявления министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
"Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуре, в качестве цели, как вы заметили, Мерц уверенно обозначал Крымский мост... все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ заявил, что Крымский мост остается целью для украинских войск. При этом, по его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации. Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех".
На это директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий сказал, что эти слова главы ВМС Украины говорит о нежелании Киева договариваться о мире.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Медведев назвал Мерца нацистом за слова об ударах по Крымскому мосту
Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии
Угрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУ
 
РоссияКрымАтаки ВСУ на КрымГерманияФридрих МерцМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:20В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО оператором штурмовиков
17:04Песков рассказал о действии моратория на удары по энергообъектам
16:45Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Захарову
16:31Убил двоих и ранил третьего: в Алуште мужчина получил 20 лет заключения
16:18Военкоры Федорчак и Прокофьева посмертно награждены орденом Мужества
16:07В МИД оценили призыв Мерца ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту
16:02Запрет деятельности "Талибана"* в России приостановлен
15:25Сколько детей отдохнут в Крыму этим летом
15:18Для безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюдения
15:01Крым примет на отдых 300 детей из Белгородской области
14:52Армия России вытесняет ВСУ из Курской области
14:17Путин рассказал о совместных проектах России и Катара
14:11Преображенка в Донбассе перешла под контроль России
14:03Пять часов простоя: паром в Севастополе возобновил рейсы
13:54ВСУ нанесли 10 ударов по объектам энергетики России
13:27Генерала Шамарина приговорили к 7 годам колонии и лишили звания
13:15Что Украина будет обсуждать с США в Париже
13:10На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп
12:59Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключения
12:55Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - власти
Лента новостейМолния