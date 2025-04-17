https://crimea.ria.ru/20250417/v-mid-otsenili-prizyv-mertsa-udarit-raketami-taurus-po-krymskomu-mostu-1145760381.html

В МИД оценили призыв Мерца ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту

В МИД оценили призыв Мерца ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 17.04.2025

В МИД оценили призыв Мерца ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту

Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по российским объектам как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T16:07

2025-04-17T16:07

2025-04-17T16:07

россия

крым

атаки всу на крым

германия

фридрих мерц

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по российским объектам как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus на Украину. Он призвал украинскую армию "выйти из обороны" и "разрушить наземную связь между Россией и Крымом". После этого заявления министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ заявил, что Крымский мост остается целью для украинских войск. При этом, по его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации. Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех".На это директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий сказал, что эти слова главы ВМС Украины говорит о нежелании Киева договариваться о мире. * Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев назвал Мерца нацистом за слова об ударах по Крымскому мостуЗачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирииУгрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, атаки всу на крым, германия, фридрих мерц, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)