В МИД оценили призыв Мерца ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту
МИД: удар ракетами Taurus по объектам России будет означать участие ФРГ в боевых действиях
© JUNG YEON-JEРакета "воздух-земля" большой дальности Taurus. Фото AFP
© JUNG YEON-JE
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по российским объектам как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus на Украину. Он призвал украинскую армию "выйти из обороны" и "разрушить наземную связь между Россией и Крымом". После этого заявления министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
"Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуре, в качестве цели, как вы заметили, Мерц уверенно обозначал Крымский мост... все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ заявил, что Крымский мост остается целью для украинских войск. При этом, по его словам, транспортный переход через Керченский пролив является "сложной целью", особенно в нынешней ситуации. Неижпапа* добавил, что в этом вопросе нужно соблюдать "информационную тишину", чтобы "иметь успех".
На это директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий сказал, что эти слова главы ВМС Украины говорит о нежелании Киева договариваться о мире.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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