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Землетрясение произошло в Пятигорске

Землетрясение произошло в Пятигорске - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Землетрясение произошло в Пятигорске

В ночь на субботу в Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил глава Предгорья Николай Бондаренко. РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T08:01

2025-03-29T08:01

2025-03-29T08:01

землетрясение

происшествия

стихия

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В ночь на субботу в Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил глава Предгорья Николай Бондаренко.При этом на поверхности подземные толчки ощущались ориентировочно как 2,0 балла.К утру все службы работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет, добавил он.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, стихия унесла жизни 694 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, происшествия, стихия, россия, новости