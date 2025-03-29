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Землетрясение произошло в Пятигорске
Землетрясение произошло в Пятигорске - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Землетрясение произошло в Пятигорске
В ночь на субботу в Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил глава Предгорья Николай Бондаренко. РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T08:01
2025-03-29T08:01
2025-03-29T08:01
землетрясение
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стихия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В ночь на субботу в Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил глава Предгорья Николай Бондаренко.При этом на поверхности подземные толчки ощущались ориентировочно как 2,0 балла.К утру все службы работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет, добавил он.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, стихия унесла жизни 694 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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землетрясение, происшествия, стихия, россия, новости
Землетрясение произошло в Пятигорске
В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В ночь на субботу в Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил глава Предгорья Николай Бондаренко.
"Ночью произошло землетрясение мощностью 4,1 балла. По данным филиала геофизической службы РАН г. Владикавказа, эпицентр находился на территории села Юца на глубине 17 километров", - написал он в Telegram-канале.
При этом на поверхности подземные толчки ощущались ориентировочно как 2,0 балла.
К утру все службы работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет, добавил он.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, стихия унесла жизни 694 человек.
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