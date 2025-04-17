https://crimea.ria.ru/20250417/detskiy-otdykh-v-krymu--eksperty-rasskazali-o-novovvedeniyakh-1145754772.html

Детский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведениях

Детский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведениях - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Детский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведениях

Одними из ключевых нововведений в сфере детской летней оздоровительной кампании этого года станут утверждение Федеральной программы воспитательной работы,... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T18:35

2025-04-17T18:35

2025-04-17T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Одними из ключевых нововведений в сфере детской летней оздоровительной кампании этого года станут утверждение Федеральной программы воспитательной работы, введение единой системы обучения вожатых и наличие своего сайта для каждой детской оздоровительной организации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала руководитель Центра развития сферы отдыха и оздоровления детей Федерального центра дополнительного образования (ФЦДО) Елена Писарева.В рамках реализации плана мероприятий Года детского отдыха в системе образования Минпросвещения России запускает серию из пяти окружных семинаров "Капитаны счастливого детства". Первый семинар для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стартовал в Евпатории на базе Всероссийского детского центра "Алые паруса". Участниками мероприятия стали руководители и специалисты организаций детского отдыха и оздоровления. Всего собралось более 70 человек, в том числе из Ставропольского края и Чечни, чтобы узнать о нововведениях в отрасли от лучших федеральных экспертов.Окружные семинары уже прошли в Хабаровске и Липецкой области, всего их запланировано пять, отметила она. Обсуждаются нововведения, тенденции летней оздоровительной кампании 2025 года, а также особенности организации инклюзивного отдыха."Одним из ключевых нововведений является утверждение Федеральной программы воспитательной работы для всех организаций, введение единой системы обучения вожатых. С этого года каждая организация отдыха детей, их оздоровления должна иметь свой сайт в сети Интернет", - уточнила Писарева.Участие в таких мероприятиях "помогает в работе и стимулирует", сказала на открытии окружного образовательного семинара "Капитаны счастливого детства" в Евпатории министр образования РК Валентина Лаврик.При этом в комментарии РИА Новости Крым Валентина Лаврик отметила, что в регионе уже идет активная подготовка к началу летней оздоровительной кампании, прорабатываются вопросы организации безопасности детей на отдыхе и реализации программу воспитательной работы, которая будет впервые будет реализовываться на основании федеральной программы.Также Валентина Лаврик напомнила, что Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха.Каждая из смен во Всероссийском детском центре "Алые паруса" в Евпатории является инклюзивной, включает в себя яркие запоминающиеся проекты. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала его руководитель Елена Саенко.В том числе на базе центра вот уже третий год подряд будет проходить Международный фестиваль креативных индустрий "Живи, твори и созидай".Всего же в течение летней оздоровительной кампании Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории планирует оздоровить более 600 ребят со всех субъектов Российской Федерации, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, добавила директор.Ранее министр образования республики Валентина Лаврик заявляла, что ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортомВ Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристамЯмал построит детский лагерь в Крыму

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2025

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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