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"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом
"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом - РИА Новости Крым, 10.04.2025
"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом
Актер Сергей Бурунов назвал Крым в числе своих любимых российских курортов и признался, что отдых на полуострове оказывает на его здоровье чудесное воздействие. РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T21:35
2025-04-10T21:35
2025-04-10T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Актер Сергей Бурунов назвал Крым в числе своих любимых российских курортов и признался, что отдых на полуострове оказывает на его здоровье чудесное воздействие.Также актер признался, что ему нравятся Карелия, потому что там "какая-то сказочная природа", и Красная поляна.Сергей Бурунов стал обладателем премии "Новое Радио AWARDS 2025", которую вручают за профессиональные заслуги и благотворительную деятельность. Актер много лет сотрудничает с фондами, которые помогают тяжелобольных детям.Ранее народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что Крым для нее является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной"Оскар-2025": стали известны все победители главной кинопремии
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"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом
Актер Сергей Бурунов признался в любви к Крыму
21:35 10.04.2025 (обновлено: 21:37 10.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Актер Сергей Бурунов назвал Крым в числе своих любимых российских курортов и признался, что отдых на полуострове оказывает на его здоровье чудесное воздействие.
"Я очень люблю Крым, потому что сочетание климата и хвойной растительности, морского воздуха оказывают на меня какое-то чудесное воздействие, для моего здоровья", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов "Российской газеты" о любимых местах отдыха.
Также актер признался, что ему нравятся Карелия, потому что там "какая-то сказочная природа", и Красная поляна.
Сергей Бурунов стал обладателем премии "Новое Радио AWARDS 2025", которую вручают за профессиональные заслуги и благотворительную деятельность. Актер много лет сотрудничает с фондами, которые помогают тяжелобольных детям.
Ранее народная артистка России Надежда Бабкина призналась
, что Крым для нее является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию.
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