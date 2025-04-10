https://crimea.ria.ru/20250410/imeet-chudesnoe-vozdeystvie-akter-burunov-nazval-krym-lyubimym-kurortom-1145583448.html

"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом

"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом - РИА Новости Крым, 10.04.2025

"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом

Актер Сергей Бурунов назвал Крым в числе своих любимых российских курортов и признался, что отдых на полуострове оказывает на его здоровье чудесное воздействие. РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T21:35

2025-04-10T21:35

2025-04-10T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Актер Сергей Бурунов назвал Крым в числе своих любимых российских курортов и признался, что отдых на полуострове оказывает на его здоровье чудесное воздействие.Также актер признался, что ему нравятся Карелия, потому что там "какая-то сказочная природа", и Красная поляна.Сергей Бурунов стал обладателем премии "Новое Радио AWARDS 2025", которую вручают за профессиональные заслуги и благотворительную деятельность. Актер много лет сотрудничает с фондами, которые помогают тяжелобольных детям.Ранее народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что Крым для нее является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной"Оскар-2025": стали известны все победители главной кинопремии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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