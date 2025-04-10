Рейтинг@Mail.ru
"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250410/imeet-chudesnoe-vozdeystvie-akter-burunov-nazval-krym-lyubimym-kurortom-1145583448.html
"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом
"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом - РИА Новости Крым, 10.04.2025
"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом
Актер Сергей Бурунов назвал Крым в числе своих любимых российских курортов и признался, что отдых на полуострове оказывает на его здоровье чудесное воздействие. РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T21:35
2025-04-10T21:37
новости
новости крыма
крым
кино
мнения
сергей бурунов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145583325_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_5f2ebd18236ace16b625372c1629031b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Актер Сергей Бурунов назвал Крым в числе своих любимых российских курортов и признался, что отдых на полуострове оказывает на его здоровье чудесное воздействие.Также актер признался, что ему нравятся Карелия, потому что там "какая-то сказочная природа", и Красная поляна.Сергей Бурунов стал обладателем премии "Новое Радио AWARDS 2025", которую вручают за профессиональные заслуги и благотворительную деятельность. Актер много лет сотрудничает с фондами, которые помогают тяжелобольных детям.Ранее народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что Крым для нее является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной"Оскар-2025": стали известны все победители главной кинопремии
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145583325_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_088c7b265294eaf572fd872f9783da42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, кино, мнения, сергей бурунов
"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом

Актер Сергей Бурунов признался в любви к Крыму

21:35 10.04.2025 (обновлено: 21:37 10.04.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Бурунов
Актер Сергей Бурунов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Актер Сергей Бурунов назвал Крым в числе своих любимых российских курортов и признался, что отдых на полуострове оказывает на его здоровье чудесное воздействие.

"Я очень люблю Крым, потому что сочетание климата и хвойной растительности, морского воздуха оказывают на меня какое-то чудесное воздействие, для моего здоровья", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов "Российской газеты" о любимых местах отдыха.

Также актер признался, что ему нравятся Карелия, потому что там "какая-то сказочная природа", и Красная поляна.
Сергей Бурунов стал обладателем премии "Новое Радио AWARDS 2025", которую вручают за профессиональные заслуги и благотворительную деятельность. Актер много лет сотрудничает с фондами, которые помогают тяжелобольных детям.
Ранее народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что Крым для нее является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной
"Оскар-2025": стали известны все победители главной кинопремии
 
НовостиНовости КрымаКрымКиноМненияСергей Бурунов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:35"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом
21:05От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 мая
20:48Феодосии открыли памятную доску разведчику Гайку Майдеросову
20:21Рост потребления газа зафиксирован в России в апреле
20:00В России почти вдвое выросла статистика наркопреступлений среди детей
19:58Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
19:48Стрельба слышна в Феодосии – что происходит
19:42В Севастополе полиция проверяет пару после вызывающего видео у Обелиска
19:13Финал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы
19:00Число жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти
18:37США до 145 процентов повысили пошлины на товары из Китая
18:17Переговоры России и США в Стамбуле – о чем договорились стороны
18:05В Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломов
17:49Беспилотники атаковали Киев
17:40Россия пригрозила Японии жестким ответом за помощь Украине
17:30Труп женщины нашли на пожаре в Севастополе
17:0681 год свободы: как Крым освобождали от фашистов
16:55Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынке
16:40Видеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую
16:27В Севастополе простились с героем спецоперации Дмитрием Кручининым
Лента новостейМолния