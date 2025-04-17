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Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном море
Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном море
Ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле. Об этом сообщила министр... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T10:35
2025-04-17T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле. Об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.Кроме того, по словам Лаврик, 14 детских лагерей Крыма имеют свои внутренние бассейны, рисков для сезона и оздоровительной кампании нет. Также министр напомнила , что в Крыму работает штаб МЧС под руководством главы республики Сергея Аксенова, 348 мониторинговых групп ежедневно мониторят береговую зону.Ранее Сергей Аксенов заявил, что в Крыму по мазуту обстановка спокойная, пляжи очищены от пятен, выбросы были незначительные и это не повлияет на проведение курортного сезона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - АксеновРазлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промыслеТуристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме
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Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном море

В Крыму детские лагеря не пострадали от выбросов мазута - Лаврик

10:35 17.04.2025 (обновлено: 10:36 17.04.2025)
 
© РИА Новости КрымПляж в Песчаном
Пляж в Песчаном - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле. Об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.
"У нас ни один лагерь не пострадал, но время от времени все-таки мазут вымывает, сейчас теплеет и мазут поднимается. Но у нас в каждом лагере есть оперативная группа, которая отвечает за территорию береговой зоны" , - сказала Лаврик на открытии окружного образовательного семинара "Капитаны счастливого детства" в Евпатории.
Кроме того, по словам Лаврик, 14 детских лагерей Крыма имеют свои внутренние бассейны, рисков для сезона и оздоровительной кампании нет. Также министр напомнила , что в Крыму работает штаб МЧС под руководством главы республики Сергея Аксенова, 348 мониторинговых групп ежедневно мониторят береговую зону.
Ранее Сергей Аксенов заявил, что в Крыму по мазуту обстановка спокойная, пляжи очищены от пятен, выбросы были незначительные и это не повлияет на проведение курортного сезона.
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КрымНовости КрымаВалентина ЛаврикОбразование в Крыму и СевастополеДетские лагеря в КрымуДетский отдых
 
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