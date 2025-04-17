https://crimea.ria.ru/20250417/ot-mazuta-v-chernom-more-ne-postradali-detskie-lagerya-v-krymu-1145747008.html

Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном море

Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном море - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном море

Ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле. Об этом сообщила министр... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T10:35

2025-04-17T10:35

2025-04-17T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле. Об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.Кроме того, по словам Лаврик, 14 детских лагерей Крыма имеют свои внутренние бассейны, рисков для сезона и оздоровительной кампании нет. Также министр напомнила , что в Крыму работает штаб МЧС под руководством главы республики Сергея Аксенова, 348 мониторинговых групп ежедневно мониторят береговую зону.Ранее Сергей Аксенов заявил, что в Крыму по мазуту обстановка спокойная, пляжи очищены от пятен, выбросы были незначительные и это не повлияет на проведение курортного сезона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - АксеновРазлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промыслеТуристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, валентина лаврик, образование в крыму и севастополе, детские лагеря в крыму, детский отдых