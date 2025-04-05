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В Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристам - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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В Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристам
В Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристам - РИА Новости Крым, 04.04.2025
В Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристам
В Крыму в этом году вступят в силу правила использования сап-досок, катамаранов, байдарок, гидроциклов и других маломерных плавсредств, а также работы пунктов... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-05T07:37
2025-04-04T21:19
новости крыма
александр зраенко
крым
безопасность
отдых в крыму
крым курортный
штрафы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году вступят в силу правила использования сап-досок, катамаранов, байдарок, гидроциклов и других маломерных плавсредств, а также работы пунктов их проката. За их нарушение граждан будут штрафовать. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по РК Александр Зраенко.По его словам, кататься на сап-досках и других плавсредствах разрешается на удалении не более 500 метров от берега при высоте волны не более 25 сантиметров.Самостоятельно управлять этими плавсредствами можно только с 16 лет. Несовершеннолетние от 7 до 16 лет смогут кататься только под присмотром хотя бы одного взрослого. Детям до 7 лет выходить на воду на этих плавсредствах запрещено.Также запрещено кататься на сапах, катамаранах, байдарках и других плавсредствах в состоянии алкогольного опьянения.Кроме того, усилены требования к пунктам проката. Прежде всего, на них в обязательном порядке должны быть развернуты спасательные посты, имеющие соответствующий инвентарь – в первую очередь, спасательную лодку.Также предприниматели должны обеспечить водолазное обследование и очистку дна в акваториях пунктов проката, чтобы избежать травмирования отдыхающих. На каждое прокатное плавсредство нанесут номера телефонов спасательного поста и спасательных служб, чтобы в случае внештатной ситуаций человек мог оперативно вызвать помощь.Размеры штрафов для нарушителей этих правил пока обсуждаются. По словам Зраенко, планируется, что новые нормы вступят в силу к 1 июня этого года.Он также отметил, что в прошлом году в Крыму спасатели более 200 раз приходили на выручку отдыхающим, которых уносило в море на различных плавсредствах. По его словам, новые нормы призваны значительно снизить эти риски.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ветер унес в море двоих мужчин на байдаркеУснул на сапборде: на Кубани туриста унесло в открытое мореБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание
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новости крыма, александр зраенко, крым, безопасность, отдых в крыму, крым курортный, штрафы
В Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристам

В Крыму будут штрафовать за нарушения правил катания на сап-досках и катамаранах

07:37 05.04.2025
 
© Александр ДружиновичПлавание на сап-досках в районе Балаклавы
Плавание на сап-досках в районе Балаклавы
© Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году вступят в силу правила использования сап-досок, катамаранов, байдарок, гидроциклов и других маломерных плавсредств, а также работы пунктов их проката. За их нарушение граждан будут штрафовать. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по РК Александр Зраенко.
По его словам, кататься на сап-досках и других плавсредствах разрешается на удалении не более 500 метров от берега при высоте волны не более 25 сантиметров.
"Средствам активного отдыха и маломерным судам запрещено находиться в акватории пляжей, где купаются люди. Плавание на этих средствах разрешено вне акватории пляжей либо в буферной зоне между пунктами проката и пляжной территорией, то есть на расстоянии 50 и более метров до ближайших пляжей", – сказал Зраенко.
Самостоятельно управлять этими плавсредствами можно только с 16 лет. Несовершеннолетние от 7 до 16 лет смогут кататься только под присмотром хотя бы одного взрослого. Детям до 7 лет выходить на воду на этих плавсредствах запрещено.
Также запрещено кататься на сапах, катамаранах, байдарках и других плавсредствах в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, усилены требования к пунктам проката. Прежде всего, на них в обязательном порядке должны быть развернуты спасательные посты, имеющие соответствующий инвентарь – в первую очередь, спасательную лодку.
Также предприниматели должны обеспечить водолазное обследование и очистку дна в акваториях пунктов проката, чтобы избежать травмирования отдыхающих. На каждое прокатное плавсредство нанесут номера телефонов спасательного поста и спасательных служб, чтобы в случае внештатной ситуаций человек мог оперативно вызвать помощь.
Размеры штрафов для нарушителей этих правил пока обсуждаются. По словам Зраенко, планируется, что новые нормы вступят в силу к 1 июня этого года.
Он также отметил, что в прошлом году в Крыму спасатели более 200 раз приходили на выручку отдыхающим, которых уносило в море на различных плавсредствах. По его словам, новые нормы призваны значительно снизить эти риски.
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