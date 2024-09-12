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Уснул на сапборде: на Кубани туриста унесло в открытое море
Уснул на сапборде: на Кубани туриста унесло в открытое море - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Уснул на сапборде: на Кубани туриста унесло в открытое море
В курортном поселке Джугба Краснодарского края помощь спасателей понадобилась мужчине, который уснул на сапборде в море и оказался в 10 км от берега. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T14:09
2024-09-12T14:09
2024-09-12T14:18
сап-борд
мчс краснодарского края
кубань
происшествия
новости
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В курортном поселке Джугба Краснодарского края помощь спасателей понадобилась мужчине, который уснул на сапборде в море и оказался в 10 км от берега. Об этом сообщает "Кубань-СПАС" в своем Telegram-канале."Мужчина вышел в море на сапборде, решил немного отдохнуть, прилег и уснул. Когда проснулся, понял, что находится далеко от берега. Наступил вечер, поднялся сильный северный ветер, пошла волна. Мужчина предпринял попытки вернуться к берегу, но тщетно", - говорится в сообщении.Туриста все дальше относило все дальше в море. Но ему все же удалось обратиться за помощью.Во время поисковых работ спасатели оставались на связи с пострадавшим. В итоге, туриста обнаружили в 10 километрах от берега. Ему помогли забраться на борт катера и доставили в безопасное место.В конце августа в Евпатории женщина с ребенком из-за волн не могла доплыть на сапборде до берега, ей понадобилась помощь спасателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии двоих подростков унесло в море на сапбордахВ Крыму двух подростков на сапбордах унесло в мореБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание
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сап-борд, мчс краснодарского края, кубань, происшествия, новости, черное море
Уснул на сапборде: на Кубани туриста унесло в открытое море
Уснувшего на сапборде мужчину унесло в море на 10 км от берега
14:09 12.09.2024 (обновлено: 14:18 12.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В курортном поселке Джугба Краснодарского края помощь спасателей понадобилась мужчине, который уснул на сапборде в море и оказался в 10 км от берега. Об этом сообщает "Кубань-СПАС" в своем Telegram-канале.
"Мужчина вышел в море на сапборде, решил немного отдохнуть, прилег и уснул. Когда проснулся, понял, что находится далеко от берега. Наступил вечер, поднялся сильный северный ветер, пошла волна. Мужчина предпринял попытки вернуться к берегу, но тщетно", - говорится в сообщении.
Туриста все дальше относило все дальше в море. Но ему все же удалось обратиться за помощью.
"В 20:50 специалисты отряда "Кубань-СПАС" на катере вышли в море. Поиски осложнялись темным временем суток и сильным ветром. Переданные от пострадавшего координаты были не информативны, точку показало на берегу в поселке Бжид", - уточняют в учреждении.
Во время поисковых работ спасатели оставались на связи с пострадавшим. В итоге, туриста обнаружили в 10 километрах от берега. Ему помогли забраться на борт катера и доставили в безопасное место.
В конце августа в Евпатории женщина с ребенком из-за волн не могла доплыть на сапборде до берега
, ей понадобилась помощь спасателей.
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