https://crimea.ria.ru/20240912/usnul-na-sapborde-na-kubani-turista-uneslo-v-otkrytoe-more-1140304085.html

Уснул на сапборде: на Кубани туриста унесло в открытое море

Уснул на сапборде: на Кубани туриста унесло в открытое море - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Уснул на сапборде: на Кубани туриста унесло в открытое море

В курортном поселке Джугба Краснодарского края помощь спасателей понадобилась мужчине, который уснул на сапборде в море и оказался в 10 км от берега. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T14:09

2024-09-12T14:09

2024-09-12T14:18

сап-борд

мчс краснодарского края

кубань

происшествия

новости

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В курортном поселке Джугба Краснодарского края помощь спасателей понадобилась мужчине, который уснул на сапборде в море и оказался в 10 км от берега. Об этом сообщает "Кубань-СПАС" в своем Telegram-канале."Мужчина вышел в море на сапборде, решил немного отдохнуть, прилег и уснул. Когда проснулся, понял, что находится далеко от берега. Наступил вечер, поднялся сильный северный ветер, пошла волна. Мужчина предпринял попытки вернуться к берегу, но тщетно", - говорится в сообщении.Туриста все дальше относило все дальше в море. Но ему все же удалось обратиться за помощью.Во время поисковых работ спасатели оставались на связи с пострадавшим. В итоге, туриста обнаружили в 10 километрах от берега. Ему помогли забраться на борт катера и доставили в безопасное место.В конце августа в Евпатории женщина с ребенком из-за волн не могла доплыть на сапборде до берега, ей понадобилась помощь спасателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии двоих подростков унесло в море на сапбордахВ Крыму двух подростков на сапбордах унесло в мореБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание

кубань

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сап-борд, мчс краснодарского края, кубань, происшествия, новости, черное море