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Новости СВО: сколько украинских боевиков уничтожено за сутки

Новости СВО: сколько украинских боевиков уничтожено за сутки - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Новости СВО: сколько украинских боевиков уничтожено за сутки

Армия России в зоне проведения специальной военной операции уничтожила за сутки еще 1230 боевиков, технику, вооружение и шесть складов с боеприпасами. РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T13:09

2025-02-02T13:09

2025-02-02T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Армия России в зоне проведения специальной военной операции уничтожила за сутки еще 1230 боевиков, технику, вооружение и шесть складов с боеприпасами.Подразделениями группировки войск "Север" поразили врага возле Липцев и Волчанска в Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских боевиков, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Кондрашовки, Колодезного, Кисловки, Моначиновки и Макеевки.На этой линии фронта ВСУ потеряли до 295 боевиков, три боевые бронемашины, 11 автомобилей, реактивную систему залпового огня, четыре орудия полевой артиллерии. Кроме того, российские силы сожгли два склада с боеприпасами и станцию РЭБ.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив врага возле Улаклы, Белогоровки, Верхнекаменского и Часова Яра.Потери врага исчисляются двумя сотнями военнослужащих. Также уничтожен два автомобиля, реактивная система залпового огня и семь орудий полевой артиллерии, в том числе и западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активно наступать, украинские силы поражены в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Лысовка, Надеждинка, Шевченко, Успеновка, Андреевка и Котлино."Противник потерял до 515 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО", - говорится в сводке.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвигаться в глубину обороны противника. Враг разбит возле Веселого, Бурлацкого, Разлива, Раздольного, Ровнополя, Новоселки и Калиновского.В ходе боев на этом участке ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Сожжены пять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" поразили вражеские силы под Работино, Приморским и Антоновкой. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также объектам хранения топлива.В субботу в Минобороны России рапортовали, что за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции на Украине ликвидировано еще 1310 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина потеряла более 11 тысяч боевиков за неделюСилы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS за суткиАрмия России освободила Нововасилевку в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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