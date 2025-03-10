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На лед в апреле – в Керчи готовятся к открытию школы зимних видов спорта

На лед в апреле – в Керчи готовятся к открытию школы зимних видов спорта - РИА Новости Крым, 10.03.2025

На лед в апреле – в Керчи готовятся к открытию школы зимних видов спорта

Ледовая Арена зимних видов спорта школы Ильи Авербуха "Наследие" в Керчи готова на 80%. Информацией об этом поделился глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T16:46

2025-03-10T16:46

2025-03-10T16:46

керчь

спорт

олег каторгин

илья авербух

хоккей

фигурное катание

керлинг

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Ледовая Арена зимних видов спорта школы Ильи Авербуха "Наследие" в Керчи готова на 80%. Информацией об этом поделился глава администрации города Олег Каторгин.По информации РИА Новости Крым, строители начали бетонную заливку основания борта. После начнут обустраивать "ледовую подушку". Само основание поля готово на 30%. Об этом рассказал ответственный производитель работ Андрей Павлюченко.Также он добавил, что на финишной прямой работы в административно-бытовом корпусе. Закончить планируют к концу апреля. Как только здание примет комиссия, в нем сразу начнут проводить "сухие тренировки".По информации школы зимних видов спорта "Наследие", на занятия уже записались около 700 детей.С открытием ледовой арены в Керчи начнут развиваться три нетипичных для города вида спорта: фигурное катание, хоккей и керлинг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый спортивный комплекс открылся в СевастополеВ Ялте хотят построить бассейн и новый спорткомплексСпортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт

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керчь, спорт, олег каторгин, илья авербух, хоккей, фигурное катание, керлинг, новости крыма