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На лед в апреле – в Керчи готовятся к открытию школы зимних видов спорта - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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На лед в апреле – в Керчи готовятся к открытию школы зимних видов спорта
На лед в апреле – в Керчи готовятся к открытию школы зимних видов спорта - РИА Новости Крым, 10.03.2025
На лед в апреле – в Керчи готовятся к открытию школы зимних видов спорта
Ледовая Арена зимних видов спорта школы Ильи Авербуха "Наследие" в Керчи готова на 80%. Информацией об этом поделился глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T16:46
2025-03-10T16:46
керчь
спорт
олег каторгин
илья авербух
хоккей
фигурное катание
керлинг
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Ледовая Арена зимних видов спорта школы Ильи Авербуха "Наследие" в Керчи готова на 80%. Информацией об этом поделился глава администрации города Олег Каторгин.По информации РИА Новости Крым, строители начали бетонную заливку основания борта. После начнут обустраивать "ледовую подушку". Само основание поля готово на 30%. Об этом рассказал ответственный производитель работ Андрей Павлюченко.Также он добавил, что на финишной прямой работы в административно-бытовом корпусе. Закончить планируют к концу апреля. Как только здание примет комиссия, в нем сразу начнут проводить "сухие тренировки".По информации школы зимних видов спорта "Наследие", на занятия уже записались около 700 детей.С открытием ледовой арены в Керчи начнут развиваться три нетипичных для города вида спорта: фигурное катание, хоккей и керлинг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый спортивный комплекс открылся в СевастополеВ Ялте хотят построить бассейн и новый спорткомплексСпортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт
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РИА Новости Крым
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керчь, спорт, олег каторгин, илья авербух, хоккей, фигурное катание, керлинг, новости крыма
На лед в апреле – в Керчи готовятся к открытию школы зимних видов спорта

В Керчи ледовая Арена зимних видов спорта готова на 80%

16:46 10.03.2025
 
© РИА Новости КрымСтроительство школы зимних видов спорта в Керчи
Строительство школы зимних видов спорта в Керчи - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Ледовая Арена зимних видов спорта школы Ильи Авербуха "Наследие" в Керчи готова на 80%. Информацией об этом поделился глава администрации города Олег Каторгин.
"Готовность ледового поля – 80%. Ежедневно здесь трудятся около 30 человек круглосуточно. Сейчас монтируют освещение над дорожками для керлинга и дежурное пожарное освещение", – написал мэр.
По информации РИА Новости Крым, строители начали бетонную заливку основания борта. После начнут обустраивать "ледовую подушку". Само основание поля готово на 30%. Об этом рассказал ответственный производитель работ Андрей Павлюченко.
© РИА Новости КрымСтроительство школы зимних видов спорта в Керчи
Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
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Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство школы зимних видов спорта в Керчи
Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
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Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
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© РИА Новости КрымСтроительство школы зимних видов спорта в Керчи
Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
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Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство школы зимних видов спорта в Керчи
Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
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Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство школы зимних видов спорта в Керчи
Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
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Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство школы зимних видов спорта в Керчи
Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
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Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
© РИА Новости Крым
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Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
© РИА Новости Крым
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Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
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Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
© РИА Новости Крым
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Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
© РИА Новости Крым
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Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
© РИА Новости Крым
6 из 6
Строительство школы зимних видов спорта в Керчи
© РИА Новости Крым
"Ближайшую неделю мы будем плотно заниматься полем, готовить основание. Также раскладывать коллекторную систему – это очень важный и ответственный этап работ. Лед появится где-то в середине апреля, планируем полностью завершить все работы, включая пуско-наладку", – уточнил Павлюченко.
Также он добавил, что на финишной прямой работы в административно-бытовом корпусе. Закончить планируют к концу апреля. Как только здание примет комиссия, в нем сразу начнут проводить "сухие тренировки".
По информации школы зимних видов спорта "Наследие", на занятия уже записались около 700 детей.
С открытием ледовой арены в Керчи начнут развиваться три нетипичных для города вида спорта: фигурное катание, хоккей и керлинг.
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