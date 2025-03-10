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ОРВИ не отступает: в Крыму и Севастополе десятки тысяч заболевших - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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ОРВИ не отступает: в Крыму и Севастополе десятки тысяч заболевших
ОРВИ не отступает: в Крыму и Севастополе десятки тысяч заболевших - РИА Новости Крым, 10.03.2025
ОРВИ не отступает: в Крыму и Севастополе десятки тысяч заболевших
В Крыму и Севастополе продолжается рост ОРВИ, за неделю в двух субъектах заболели 30 358 человек. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T18:07
2025-03-10T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе продолжается рост ОРВИ, за неделю в двух субъектах заболели 30 358 человек. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю."На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, зарегистрировано 22965 заболевших", – говорится в сообщении.За этот же период в Севастополе заболело респираторными инфекциями 7393 человека.По данным лабораторных исследований, на полуострове циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Кроме того, выявлена активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В."В Республике Крым в 134 школах на карантин закрыты 592 класса, в 87 дошкольных образовательных учреждениях закрывалось 214 групп. Полностью на карантине находилось 56 школ и 32 дошкольных образовательных учреждения", – отметили в ведомстве.В Севастополе в 37 школах на карантине 199 классов. Были закрыты 23 группы в 12 детских садах. Полностью на карантин ушли девять севастопольских школ.Ранее в понедельник директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос заявил, что в городе за неделю снизился показатель заболеваемости острыми респираторными заболеваниями среди школьников, число закрытых школ сократилось до девяти.На минувшей неделе в Роспотребнадзоре сообщали, что в Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования. Так, неделей раньше заболевших в регионе было больше 25 тысяч человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ атакует крымчан: в Керчи эпидпорог превышен на 32%Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы
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ОРВИ не отступает: в Крыму и Севастополе десятки тысяч заболевших

В Крыму и Севастополе десятки тысяч заболевших ОРВИ за неделю – Роспотребнадзор

18:07 10.03.2025
 
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкЛаборатория
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© Пресс-служба мэрии Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе продолжается рост ОРВИ, за неделю в двух субъектах заболели 30 358 человек. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, зарегистрировано 22965 заболевших", – говорится в сообщении.
За этот же период в Севастополе заболело респираторными инфекциями 7393 человека.
По данным лабораторных исследований, на полуострове циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Кроме того, выявлена активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В.
"В Республике Крым в 134 школах на карантин закрыты 592 класса, в 87 дошкольных образовательных учреждениях закрывалось 214 групп. Полностью на карантине находилось 56 школ и 32 дошкольных образовательных учреждения", – отметили в ведомстве.
В Севастополе в 37 школах на карантине 199 классов. Были закрыты 23 группы в 12 детских садах. Полностью на карантин ушли девять севастопольских школ.
Ранее в понедельник директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос заявил, что в городе за неделю снизился показатель заболеваемости острыми респираторными заболеваниями среди школьников, число закрытых школ сократилось до девяти.
На минувшей неделе в Роспотребнадзоре сообщали, что в Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования. Так, неделей раньше заболевших в регионе было больше 25 тысяч человек.
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