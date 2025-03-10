https://crimea.ria.ru/20250310/peregovory-ssha-s-rossiey-i-ukrainoy-v-saudovskoy-aravii-chto-oni-izmenyat-1144799072.html
Переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии: что они изменят
Переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии: что они изменят - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии: что они изменят
Переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта не изменят ситуации кардинально, поскольку позиции региональных участников конфликта не... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T15:07
2025-03-10T15:07
2025-03-10T15:07
радио "спутник в крыму"
переговоры
сша
украина
россия
великобритания
политика
мнения
александр ирхин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта не изменят ситуации кардинально, поскольку позиции региональных участников конфликта не стыкуются ни по одному из вопросов, формула мира еще не проявилась, к тому же, Америка стремится не к ней. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин."Я думаю, что ничего кардинально не изменится, потому что до сих пор не проявилась формула мира, а позиции региональных игроков в этом конфликте – наша и Украины – не стыкуются ни по одному из вопросов", – сказал Ирхин.Он подчеркнул, что России и Украина очень долгое время прожили в одном пространстве, и ситуации, подобные той, которая сейчас имеет место, уже были, а значит, искать решение проблемы следует в совместной истории.Но такой путь достижения согласия между Москвой и Киевом, по мнению Ирхина, не укладывается в планы президента США Дональд Трампа "сделать Америку снова великой". Его истинная цель - не достижение мира на Украине, а, как и прежде, лидерство Америки после "перезагрузки" однополярности, сказал эксперт."Цель – остаться лидером мира с наименьшими издержками и некоей передачей ответственности своим союзникам. При этом заставить платить всех остальных за этот американский мир, ослабив конкурентов и врагов", – добавил он.По словам Ирхина, это соответствует так называемому американскому изоляционизму – одному из двух путей развития США, который избрал Трамп, придя к власти. В этой парадигме Америка жила 165 лет – с 1776 по 1941 год, – и возвращение к ней не означает, что американцы замкнутся в себе и прекратят спонсировать конфликты, сказал политолог."Поэтому США пытаются отойти от украинского кризиса, но так, чтобы не сильно потерять в позициях и одновременно расколоть альянс не-Запада, сложившийся за последние десять лет: Иран, Китай и Россия. Они будут пытаться дистанцироваться (от Украины – ред.), привлекать в эти процессы Европу, а сами отходить и зарабатывать", – добавил он.Очень показательным в этом смысле он считает высказывания сторонника Дональда Трампа, американского миллиардера Илона Маска, который накануне заявил сначала о том, что без его системы спутникового интернета Starlink "украинские линии связи рухнут", а потом, что "никогда не отключит свои терминалы" для Киева."Это тоже бизнес: зачем что-то отключать, если за это платят, и платят неплохо. Делает это, так понимаю, Польша", –заметил он.Аналогично действует и сам президент США Трамп: сказал одно – сделал другое, добавил политолог. В этом и заключается логика новой американской стратегии, именно по ней и нужно судить, какими будут ближайшие "переговоры" в Саудовской Аравии, считает эксперт.В жесткой связке с США сейчас действует Великобритания, которая, как стало известно, консультирует украинских чиновников в преддверии переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии, добавил он.Политолог подчеркнул, что у Америки и Англии могут быть "тактические разногласия внутрисемейного характера", но стратегические интересы совпадают."Их разногласия нам видятся привлекательными, но я бы их не переоценивал. У них общие цели, и они имеют планы сохранить западоцентричный мир за счет всего остального. Это зависит не от личностей, а от географии, истории и цивилизационно-культурного кода народов и экономической модели, в которой они сосуществуют", - пояснил Ирхин.В условиях формирования нового миропорядка для Британии основным политическим и военно-политическим фронтом является Европа, а целями – сохранить тот благожелательный для британцев мир, который сформировался с 1945-го, а еще лучше с 1991-го года, когда распался Советский Союз, подытожил эксперт.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ сообщил, что Делегации США и Украины в ходе предстоящих переговоров в Саудовской Аравии планируют обсудить сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал громкое заявление о России и Украине Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от СШАПереговоры по Украине: чего ждет Россия от США
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переговоры, сша, украина, россия, великобритания, политика, мнения, александр ирхин
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым.
Переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта не изменят ситуации кардинально, поскольку позиции региональных участников конфликта не стыкуются ни по одному из вопросов, формула мира еще не проявилась, к тому же, Америка стремится не к ней. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин.
"Я думаю, что ничего кардинально не изменится, потому что до сих пор не проявилась формула мира, а позиции региональных игроков в этом конфликте – наша и Украины – не стыкуются ни по одному из вопросов", – сказал Ирхин.
Он подчеркнул, что России и Украина очень долгое время прожили в одном пространстве, и ситуации, подобные той, которая сейчас имеет место, уже были, а значит, искать решение проблемы следует в совместной истории.
"Если мы уйдем на 300 лет в историю, то увидим очень схожие периоды, которые возникали со времен Богдана Хмельницкого. История после 1991 года дала некий реверс в развитии нашего исторического российского пространства. И, мне кажется, что рецепты выхода из кризисной ситуации нужно искать там", – сказал политолог.
Но такой путь достижения согласия между Москвой и Киевом, по мнению Ирхина, не укладывается в планы президента США Дональд Трампа "сделать Америку снова великой". Его истинная цель - не достижение мира на Украине, а, как и прежде, лидерство Америки после "перезагрузки" однополярности, сказал эксперт.
"Цель – остаться лидером мира с наименьшими издержками и некоей передачей ответственности своим союзникам. При этом заставить платить всех остальных за этот американский мир, ослабив конкурентов и врагов", – добавил он.
По словам Ирхина, это соответствует так называемому американскому изоляционизму – одному из двух путей развития США, который избрал Трамп, придя к власти. В этой парадигме Америка жила 165 лет – с 1776 по 1941 год, – и возвращение к ней не означает, что американцы замкнутся в себе и прекратят спонсировать конфликты, сказал политолог.
"Американский подход к изоляционизму принципиально другой. Для США это – запереться в себе, на большом континенте, но при этом присутствовать в других уголках мира, обеспечивая национальную безопасность и экономическое развитие", – сказал Ирхин.
"Поэтому США пытаются отойти от украинского кризиса, но так, чтобы не сильно потерять в позициях и одновременно расколоть альянс не-Запада, сложившийся за последние десять лет: Иран, Китай и Россия. Они будут пытаться дистанцироваться (от Украины – ред.), привлекать
в эти процессы Европу, а сами отходить и зарабатывать", – добавил он.
Очень показательным в этом смысле он считает высказывания сторонника Дональда Трампа, американского миллиардера Илона Маска, который накануне заявил
сначала о том, что без его системы спутникового интернета Starlink "украинские линии связи рухнут", а потом, что "никогда не отключит свои терминалы" для Киева.
"Это тоже бизнес: зачем что-то отключать, если за это платят, и платят неплохо. Делает это, так понимаю, Польша", –заметил он.
Аналогично действует и сам президент США Трамп: сказал одно – сделал другое, добавил политолог. В этом и заключается логика новой американской стратегии, именно по ней и нужно судить, какими будут ближайшие "переговоры" в Саудовской Аравии, считает эксперт.
"Трамп и Маск – люди не одного поколения, но одного процесса. Это бизнесмены, которые знают, как вести переговоры с позиции силы. То, что будет предлагать Трамп, – компромисс. То есть вроде согласие сторон, но и несогласие. Поэтому принуждение со стороны США будет значительным, и давление будет возрастать на обе стороны. А, если исключить пиетет, то это шантаж", – сказал Ирхин.
В жесткой связке с США сейчас действует Великобритания, которая, как стало известно, консультирует украинских чиновников в преддверии переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии, добавил он.
Политолог подчеркнул, что у Америки и Англии могут быть "тактические разногласия внутрисемейного характера", но стратегические интересы совпадают.
"Их разногласия нам видятся привлекательными, но я бы их не переоценивал. У них общие цели, и они имеют планы сохранить западоцентричный мир за счет всего остального. Это зависит не от личностей, а от географии, истории и цивилизационно-культурного кода народов и экономической модели, в которой они сосуществуют", - пояснил Ирхин.
В условиях формирования нового миропорядка для Британии основным политическим и военно-политическим фронтом является Европа, а целями – сохранить тот благожелательный для британцев мир, который сформировался с 1945-го, а еще лучше с 1991-го года, когда распался Советский Союз, подытожил эксперт.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ сообщил
, что Делегации США и Украины в ходе предстоящих переговоров в Саудовской Аравии планируют обсудить сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.
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