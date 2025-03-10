https://crimea.ria.ru/20250310/vozle-britanii-stolknulis-tanker-i-gruzovoe-sudno-raneny-32-cheloveka-1144805738.html

Возле Британии столкнулись танкер и грузовое судно: ранены 32 человека

Возле Британии столкнулись танкер и грузовое судно: ранены 32 человека - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Возле Британии столкнулись танкер и грузовое судно: ранены 32 человека

При столкновении грузового судна и танкера у берегов Британии пострадали 32 человека, об этом сообщает Sky News. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T17:30

2025-03-10T17:30

2025-03-10T17:30

новости

происшествия

великобритания

морской транспорт

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0a/1144805844_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_57c36b51a3ffe72a3335baf2570f4ed3.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. При столкновении грузового судна и танкера у берегов Британии пострадали 32 человека, об этом сообщает Sky News.Поступили сообщения о том, что несколько человек покинули суда после столкновения примерно в 13 милях от берега. На берег были доставлены 32 пострадавших.Генеральный директор порта сообщил, что об их состоянии неизвестно."Они, должно быть, послали сигнал бедствия – к счастью, там уже было судно для перевозки экипажа", – добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, великобритания, морской транспорт, пожар