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Возле Британии столкнулись танкер и грузовое судно: ранены 32 человека
Возле Британии столкнулись танкер и грузовое судно: ранены 32 человека - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Возле Британии столкнулись танкер и грузовое судно: ранены 32 человека
При столкновении грузового судна и танкера у берегов Британии пострадали 32 человека, об этом сообщает Sky News. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T17:30
2025-03-10T17:30
2025-03-10T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. При столкновении грузового судна и танкера у берегов Британии пострадали 32 человека, об этом сообщает Sky News.Поступили сообщения о том, что несколько человек покинули суда после столкновения примерно в 13 милях от берега. На берег были доставлены 32 пострадавших.Генеральный директор порта сообщил, что об их состоянии неизвестно."Они, должно быть, послали сигнал бедствия – к счастью, там уже было судно для перевозки экипажа", – добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, происшествия, великобритания, морской транспорт, пожар
Возле Британии столкнулись танкер и грузовое судно: ранены 32 человека
32 человека пострадали при столкновении нефтяного танкера и грузового судна возле Британии
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. При столкновении грузового судна и танкера у берегов Британии пострадали 32 человека, об этом сообщает Sky News.
"Нефтяной танкер и грузовое судно горят после столкновения в Северном море у берегов Линкольншира. Спасательная служба добавила, что отправила на место происшествия четыре экипажа после того, как сообщили о крушении", – сказано в публикации.
Поступили сообщения о том, что несколько человек покинули суда после столкновения примерно в 13 милях от берега. На берег были доставлены 32 пострадавших.
Генеральный директор порта сообщил, что об их состоянии неизвестно.
"Они, должно быть, послали сигнал бедствия – к счастью, там уже было судно для перевозки экипажа", – добавил он.
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