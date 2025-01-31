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Украина потеряла более 11 тысяч боевиков за неделю

Украина потеряла более 11 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Украина потеряла более 11 тысяч боевиков за неделю

В зоне спецоперации Вооруженные силы России ликвидировали порядка 11400 украинских боевиков за неделю, десятки взяты в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T13:25

2025-01-31T13:25

2025-01-31T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В зоне спецоперации Вооруженные силы России ликвидировали порядка 11400 украинских боевиков за неделю, десятки взяты в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, в течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Освобожден населенный пункт Николаево-Дарьино.Потери противника составили до 2 200 военнослужащих, среди ликвидированной военной техники - боевая машина пехоты Bradley производства США, девять полевых складов с боеприпасами."Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области", - напоминают в военном ведомстве.Свыше 2 400 военнослужащих потеряла Украины в зоне действия этих подразделений. В числе уничтоженного вооружения девять бронетранспортеров М113 производства США, 16 орудий полевой артиллерии производства стран НАТО, 11 складов боеприпасов.Улучшили тактическое положение подразделения "Южной" группировки войск. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих, три бронетранспортера М113 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США и другое вооружение. Уничтожены 11 полевых складов боеприпасов.Потери Киева составили свыше 4000 военнослужащих. Нанесено поражение боевой машине пехоты "Bradley", трем бронетранспортерам М113 производства США и другой технике."В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка ДНР", - сообщает военное ведомство.ВСУ потеряли свыше 1015 военнослужащих, 31 орудие полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО и другое вооружение.Еще свыше 315 украинских боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: что поражено высокоточным оружиемНачальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"ВСУ атакуют Херсонскую область: есть погибший и раненые

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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