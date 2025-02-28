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Новая атака на Россию – над регионами сбили 22 беспилотника - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Новая атака на Россию – над регионами сбили 22 беспилотника
Новая атака на Россию – над регионами сбили 22 беспилотника - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Новая атака на Россию – над регионами сбили 22 беспилотника
22 беспилотника уничтожены за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.02.2025
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министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. 22 беспилотника уничтожены за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что ВСУ пытались атаковать Кубань, Орловскую и Смоленскую области, а также приграничье России.Вечером в четверг над Крымом были уничтожены шесть беспилотников. Утром в четверг над территорией республики был сбит один украинский дрон. Также сообщалось, что в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них был уничтожен над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, орловская область, брянская область, курская область, смоленская область, новости
Новая атака на Россию – над регионами сбили 22 беспилотника

Над Кубанью и еще четырьмя регионами России уничтожили 22 беспилотника

07:10 28.02.2025 (обновлено: 07:21 28.02.2025)
 
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСистема ПВО
Система ПВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. 22 беспилотника уничтожены за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что ВСУ пытались атаковать Кубань, Орловскую и Смоленскую области, а также приграничье России.
"В течение прошедшей ночи уничтожены восемь БПЛА над территорией Орловской области, семь - над Курской областью, четыре - над Брянской областью, один - над территорией Смоленской области и два беспилотника – над Краснодарским краем", - говорится в сообщении.
Вечером в четверг над Крымом были уничтожены шесть беспилотников. Утром в четверг над территорией республики был сбит один украинский дрон. Также сообщалось, что в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них был уничтожен над Крымом.
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Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Краснодарский крайОрловская областьБрянская областьКурская областьСмоленская областьНовости
 
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