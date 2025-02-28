https://crimea.ria.ru/20250228/novaya-ataka-na-rossiyu--nad-regionami-sbili-222-bespilotnika-1144541727.html

Новая атака на Россию – над регионами сбили 22 беспилотника

Новая атака на Россию – над регионами сбили 22 беспилотника - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Новая атака на Россию – над регионами сбили 22 беспилотника

22 беспилотника уничтожены за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T07:10

2025-02-28T07:10

2025-02-28T07:21

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

краснодарский край

орловская область

брянская область

курская область

смоленская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. 22 беспилотника уничтожены за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что ВСУ пытались атаковать Кубань, Орловскую и Смоленскую области, а также приграничье России.Вечером в четверг над Крымом были уничтожены шесть беспилотников. Утром в четверг над территорией республики был сбит один украинский дрон. Также сообщалось, что в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них был уничтожен над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

орловская область

брянская область

курская область

смоленская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, орловская область, брянская область, курская область, смоленская область, новости