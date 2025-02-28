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Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона
Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона
ФСБ предотвратила покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Как пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, убийство... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T07:49
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
тихон шевкунов
теракт
происшествия
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антитеррор
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Как пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, убийство митрополита готовили двое агентов украинской разведки.У задержанных изъяты самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта с их фотографиями и измененными установочными данными. Фигуранты признались, что для подготовки физического устранения митрополита Тихона их завербовали в 2024 году.Уголовное дело открыто по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом митрополита ТихонаПутин назначил митрополита Тихона председателем комиссии по культуреМитрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в Севастополе
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), тихон шевкунов, теракт, происшествия, москва, антитеррор, новости, безопасность
Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона

ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

07:49 28.02.2025 (обновлено: 08:03 28.02.2025)
 
© РИА Новости Крыммитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Как пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, убийство митрополита готовили двое агентов украинской разведки.

"В результате проведенных мероприятий в Москве задержаны гражданин Украины и гражданин Российской Федерации, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины посредством мессенджера Telegram", - отмечается в сообщении.

У задержанных изъяты самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта с их фотографиями и измененными установочными данными.
Фигуранты признались, что для подготовки физического устранения митрополита Тихона их завербовали в 2024 году.

"В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. После совершения преступления они планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.

Уголовное дело открыто по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Тихон ШевкуновТерактПроисшествияМоскваАнтитеррорНовостиБезопасность
 
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