Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона
ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
07:49 28.02.2025 (обновлено: 08:03 28.02.2025)
© РИА Новости Крыммитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Как пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, убийство митрополита готовили двое агентов украинской разведки.
"В результате проведенных мероприятий в Москве задержаны гражданин Украины и гражданин Российской Федерации, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины посредством мессенджера Telegram", - отмечается в сообщении.
У задержанных изъяты самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта с их фотографиями и измененными установочными данными.
Фигуранты признались, что для подготовки физического устранения митрополита Тихона их завербовали в 2024 году.
"В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. После совершения преступления они планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.
Уголовное дело открыто по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: