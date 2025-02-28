https://crimea.ria.ru/20250228/khoteli-vzorvat-fsb-predotvratila-terakt-protiv-mitropolita-tikhona-1144542869.html

Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона

Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона

ФСБ предотвратила покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Как пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, убийство... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T07:49

2025-02-28T07:49

2025-02-28T08:03

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

тихон шевкунов

теракт

происшествия

москва

антитеррор

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Как пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, убийство митрополита готовили двое агентов украинской разведки.У задержанных изъяты самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта с их фотографиями и измененными установочными данными. Фигуранты признались, что для подготовки физического устранения митрополита Тихона их завербовали в 2024 году.Уголовное дело открыто по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом митрополита ТихонаПутин назначил митрополита Тихона председателем комиссии по культуреМитрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в Севастополе

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), тихон шевкунов, теракт, происшествия, москва, антитеррор, новости, безопасность