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Что будет в марте с курсом рубля к доллару – мнение - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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https://crimea.ria.ru/20250228/chto-budet-v-marte-s-kursom-rublya-k-dollaru--mnenie-1144530545.html
Что будет в марте с курсом рубля к доллару – мнение
Что будет в марте с курсом рубля к доллару – мнение - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Что будет в марте с курсом рубля к доллару – мнение
Курс рубля продолжит рост по отношению к доллару, что позволит ускорить темпы модернизации российского производства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T06:10
2025-02-28T06:10
радио "спутник в крыму"
мнения
ольга виноградова
курс рубля
курс доллара
курс валют
доллар
рубль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Курс рубля продолжит рост по отношению к доллару, что позволит ускорить темпы модернизации российского производства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала председатель комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.На днях расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с августа 2024 года упал ниже 85 рублей, и это уже положительно отразилось на инфляционных процессах в России, заметила Виноградова.Виноградова подчеркнула, что процесс укрепления рубля к доллару продолжается уже около месяца, "и этого достаточно, чтобы пришла следующая группа (товаров) и по отношению "рубль – доллар" стала на нашем рынке дешевле".Наибольший темп роста рубля к доллару действительно фиксировался на самых информационно громких общеполитических событиях, заметила Виноградова. Но хотя в этом вопросе, наряду с экономикой, есть немалая доля эмоциональности, верить в национальную валюту безусловно стоит, потому что рубль недооценен на фоне экономических процессов, которые происходят в России и США, считает Виноградова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк отложил широкое внедрение цифрового рубляДорогое удовольствие: цены на газ в Европе бьют двухлетние рекордыВсе под контролем: Путин объяснил причины колебаний курса рубля
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мнения, ольга виноградова, курс рубля, курс доллара, курс валют, доллар, рубль
Что будет в марте с курсом рубля к доллару – мнение

Курс рубля продолжит расти по отношению к доллару – мнение

06:10 28.02.2025
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Курс рубля продолжит рост по отношению к доллару, что позволит ускорить темпы модернизации российского производства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала председатель комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
На днях расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с августа 2024 года упал ниже 85 рублей, и это уже положительно отразилось на инфляционных процессах в России, заметила Виноградова.
"Если мы будем говорить по товарным группам, то уже есть информация о снижении цен в связи с падением курса американской валюты там, где цена была привязана", – отметила она.
Виноградова подчеркнула, что процесс укрепления рубля к доллару продолжается уже около месяца, "и этого достаточно, чтобы пришла следующая группа (товаров) и по отношению "рубль – доллар" стала на нашем рынке дешевле".
Наибольший темп роста рубля к доллару действительно фиксировался на самых информационно громких общеполитических событиях, заметила Виноградова. Но хотя в этом вопросе, наряду с экономикой, есть немалая доля эмоциональности, верить в национальную валюту безусловно стоит, потому что рубль недооценен на фоне экономических процессов, которые происходят в России и США, считает Виноградова.
"Я считаю, что курс рубля должен еще вырасти по отношению к доллару. А для нас это в первую очередь ускорение темпов модернизации собственного производства. Потому что для модернизации мы не можем сделать все сами внутри себя – все равно выходим на внешние рынки, а это влияет на курсы. Поэтому, я считаю, что процесс отличный, его нужно поддерживать и такими же темпами идти дальше – к 70, 60 и 50 рублей за доллар", – подытожила эксперт.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияОльга ВиноградоваКурс рубляКурс доллараКурс валютДолларРубль
 
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Заголовок открываемого материала
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