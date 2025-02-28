https://crimea.ria.ru/20250228/chto-budet-v-marte-s-kursom-rublya-k-dollaru--mnenie-1144530545.html

Что будет в марте с курсом рубля к доллару – мнение

Что будет в марте с курсом рубля к доллару – мнение - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Что будет в марте с курсом рубля к доллару – мнение

Курс рубля продолжит рост по отношению к доллару, что позволит ускорить темпы модернизации российского производства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T06:10

2025-02-28T06:10

2025-02-28T06:10

радио "спутник в крыму"

мнения

ольга виноградова

курс рубля

курс доллара

курс валют

доллар

рубль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Курс рубля продолжит рост по отношению к доллару, что позволит ускорить темпы модернизации российского производства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала председатель комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.На днях расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с августа 2024 года упал ниже 85 рублей, и это уже положительно отразилось на инфляционных процессах в России, заметила Виноградова.Виноградова подчеркнула, что процесс укрепления рубля к доллару продолжается уже около месяца, "и этого достаточно, чтобы пришла следующая группа (товаров) и по отношению "рубль – доллар" стала на нашем рынке дешевле".Наибольший темп роста рубля к доллару действительно фиксировался на самых информационно громких общеполитических событиях, заметила Виноградова. Но хотя в этом вопросе, наряду с экономикой, есть немалая доля эмоциональности, верить в национальную валюту безусловно стоит, потому что рубль недооценен на фоне экономических процессов, которые происходят в России и США, считает Виноградова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк отложил широкое внедрение цифрового рубляДорогое удовольствие: цены на газ в Европе бьют двухлетние рекордыВсе под контролем: Путин объяснил причины колебаний курса рубля

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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