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Трамп: вступление Украины в НАТО не произойдет – СМИ - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Трамп: вступление Украины в НАТО не произойдет – СМИ
Трамп: вступление Украины в НАТО не произойдет – СМИ - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Трамп: вступление Украины в НАТО не произойдет – СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме, что вступление Украины в НАТО не произойдет. Об... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T21:47
2025-02-27T21:47
дональд трамп
кир стармер
владимир путин (политик)
политика
украина
нато
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме, что вступление Украины в НАТО не произойдет. Об этом сообщает агентство Reuters.Стармер выразил Трампу благодарность за появившуюся возможность заключения мирного соглашения по Украине.Британский премьер подчеркнул, что возможное соглашение по урегулированию конфликта на Украине станет "историческим" и добавил, что оно не должно ни кем нарушаться.Дональд Трамп на встрече с Киром Стармером также выразил уверенность в том, что будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине будет исполняться в случае его достижения.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств прошли в четверг в Стамбуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, кир стармер, владимир путин (политик), политика, украина, нато, переговоры
Трамп: вступление Украины в НАТО не произойдет – СМИ

Трамп: вступление Украины в НАТО не произойдет – СМИ

21:47 27.02.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
Президент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме, что вступление Украины в НАТО не произойдет. Об этом сообщает агентство Reuters.
Стармер выразил Трампу благодарность за появившуюся возможность заключения мирного соглашения по Украине.
"Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным", – сказал Стармер в присутствии журналистов в Белом доме.
Британский премьер подчеркнул, что возможное соглашение по урегулированию конфликта на Украине станет "историческим" и добавил, что оно не должно ни кем нарушаться.
Дональд Трамп на встрече с Киром Стармером также выразил уверенность в том, что будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине будет исполняться в случае его достижения.

"Я сохраняю уверенность в том, что, если мы добьемся соглашения, то оно будет сохраняться", – сообщил он журналистам, комментируя перспективы мирного урегулирования на Украине.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств прошли в четверг в Стамбуле.
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Дональд ТрампКир СтармерВладимир Путин (политик)ПолитикаУкраинаНАТОПереговоры
 
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21:47Трамп: вступление Украины в НАТО не произойдет – СМИ
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