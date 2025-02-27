https://crimea.ria.ru/20250227/shest-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-krymom-1144540776.html

Шесть беспилотников ВСУ сбили над Крымом

Шесть беспилотников ВСУ сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Шесть беспилотников ВСУ сбили над Крымом

Системы российской противовоздушной обороны в четверг вечером ликвидировали шесть украинских беспилотников. Еще два дрона ВСУ сбиты над Брянской областью. Об... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T22:00

2025-02-27T22:00

2025-02-27T22:09

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вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Системы российской противовоздушной обороны в четверг вечером ликвидировали шесть украинских беспилотников. Еще два дрона ВСУ сбиты над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.Утром в четверг над территорией республики был сбит один украинский дрон. Также сообщалось, что в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них был уничтожен над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)