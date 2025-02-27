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Шесть беспилотников ВСУ сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Шесть беспилотников ВСУ сбили над Крымом
Шесть беспилотников ВСУ сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Шесть беспилотников ВСУ сбили над Крымом
Системы российской противовоздушной обороны в четверг вечером ликвидировали шесть украинских беспилотников. Еще два дрона ВСУ сбиты над Брянской областью. Об... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T22:00
2025-02-27T22:09
новости крыма
министерство обороны рф
крым
безопасность республики крым и севастополя
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вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Системы российской противовоздушной обороны в четверг вечером ликвидировали шесть украинских беспилотников. Еще два дрона ВСУ сбиты над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.Утром в четверг над территорией республики был сбит один украинский дрон. Также сообщалось, что в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них был уничтожен над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Шесть беспилотников ВСУ сбили над Крымом

Над Крымом сбили шесть украинских беспилотников

22:00 27.02.2025 (обновлено: 22:09 27.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Системы российской противовоздушной обороны в четверг вечером ликвидировали шесть украинских беспилотников. Еще два дрона ВСУ сбиты над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 19:15 до 21:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА – над территорией Республики Крым и два БПЛА – над территорией Брянской области", – сказано в сообщении.
Утром в четверг над территорией республики был сбит один украинский дрон. Также сообщалось, что в течение ночи были уничтожены 19 вражеских беспилотников. Один из них был уничтожен над Крымом.
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Новости КрымаМинистерство обороны РФКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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