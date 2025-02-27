https://crimea.ria.ru/20250227/v-sevastopole-prinyali-dizayn-kod-goroda--ego-razdelili-na-18-zon-1144530717.html

В Севастополе приняли дизайн-код города – его разделили на 18 зон

В Севастополе приняли дизайн-код города – его разделили на 18 зон - РИА Новости Крым, 27.02.2025

В Севастополе приняли дизайн-код города – его разделили на 18 зон

В Севастополе приняли дизайн-код города, согласно которому фасады зданий, козырьки, входные группы, корзины для кондиционеров, витрины, вывески, решетки и... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T21:32

2025-02-27T21:32

2025-02-27T21:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе приняли дизайн-код города, согласно которому фасады зданий, козырьки, входные группы, корзины для кондиционеров, витрины, вывески, решетки и прочие декоративные элементы должны быть выдержаны в одном стиле. Об этом в ходе заседания правительства города рассказала и. о. директора Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Юлия Шемонаева.Территория города-героя разделена на зоны, в каждой из которых установлены свои требования к объектам. Было выделено 10 "средовых" зон для объектов капитального строительства и восемь типологических зон – для элементов благоустройства. Все они отображены на картах, просмотр которых будет доступен на открытом портале ГИСОГД Севастополя.В каждой из средовых зон установлены требования к параметрам, материалам и цветовой гамме конструктивных и декоративных элементов зданий, объяснила специалист.Во всех районах Севастополя организациям и предприятиям будут выставлены требования к оформлению витрин, способам расстановки товаров и декоративных элементов и освещению.При этом, как отметила и. о. директора департамента, строительство объектов, не укладывающихся в рамки дизайн-кода, возможно в порядке исключения, если будет доказана невозможность выполнения этих требований.В иных случаях при выявлении несоответствия требованиям дизайн-кода застройщику будет отказано в разрешении на строительство либо в приеме в эксплуатацию, если объект уже построен.Ранее в Законодательном собрании Севастополя приняли генеральный план развития города на расчетный срок 20 лет, с первой очередью реализации до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в СевастополеПутин поддержал строительство современного кампуса в СевастополеВ Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, городская среда, правительство севастополя