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В Севастополе приняли дизайн-код города – его разделили на 18 зон
В Севастополе приняли дизайн-код города – его разделили на 18 зон - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Севастополе приняли дизайн-код города – его разделили на 18 зон
В Севастополе приняли дизайн-код города, согласно которому фасады зданий, козырьки, входные группы, корзины для кондиционеров, витрины, вывески, решетки и... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T21:32
2025-02-27T21:32
2025-02-27T21:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе приняли дизайн-код города, согласно которому фасады зданий, козырьки, входные группы, корзины для кондиционеров, витрины, вывески, решетки и прочие декоративные элементы должны быть выдержаны в одном стиле. Об этом в ходе заседания правительства города рассказала и. о. директора Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Юлия Шемонаева.Территория города-героя разделена на зоны, в каждой из которых установлены свои требования к объектам. Было выделено 10 "средовых" зон для объектов капитального строительства и восемь типологических зон – для элементов благоустройства. Все они отображены на картах, просмотр которых будет доступен на открытом портале ГИСОГД Севастополя.В каждой из средовых зон установлены требования к параметрам, материалам и цветовой гамме конструктивных и декоративных элементов зданий, объяснила специалист.Во всех районах Севастополя организациям и предприятиям будут выставлены требования к оформлению витрин, способам расстановки товаров и декоративных элементов и освещению.При этом, как отметила и. о. директора департамента, строительство объектов, не укладывающихся в рамки дизайн-кода, возможно в порядке исключения, если будет доказана невозможность выполнения этих требований.В иных случаях при выявлении несоответствия требованиям дизайн-кода застройщику будет отказано в разрешении на строительство либо в приеме в эксплуатацию, если объект уже построен.Ранее в Законодательном собрании Севастополя приняли генеральный план развития города на расчетный срок 20 лет, с первой очередью реализации до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в СевастополеПутин поддержал строительство современного кампуса в СевастополеВ Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций
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севастополь, новости, городская среда, правительство севастополя
В Севастополе приняли дизайн-код города – его разделили на 18 зон
В Правительстве Севастополя утвердили дизайн-код города
21:32 27.02.2025 (обновлено: 21:42 27.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе приняли дизайн-код города, согласно которому фасады зданий, козырьки, входные группы, корзины для кондиционеров, витрины, вывески, решетки и прочие декоративные элементы должны быть выдержаны в одном стиле. Об этом в ходе заседания правительства города рассказала и. о. директора Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Юлия Шемонаева.
"В дизайн-коде существующие здания классифицированы по 10 морфотипам, которые необходимо учитывать при их реконструкции или капитальном ремонте. Каждому из морфотипов приведены возможные к применению цвета, форма и материал конструктивных и декоративных элементов здания, таких, как стены, кровля, козырьки, балконы, входные группы, корзины для кондиционеров, защитные решетки", – объяснила Шемонаева.
Территория города-героя разделена на зоны, в каждой из которых установлены свои требования к объектам. Было выделено 10 "средовых" зон для объектов капитального строительства и восемь типологических зон – для элементов благоустройства. Все они отображены на картах, просмотр которых будет доступен на открытом портале ГИСОГД Севастополя
.
В каждой из средовых зон установлены требования к параметрам, материалам и цветовой гамме конструктивных и декоративных элементов зданий, объяснила специалист.
"В каждой из типологических зон установлены требования к внешнему виду следующих элементов благоустройства: уличная мебель, урны, ограждения, пешеходные покрытия, фонтаны, контейнерные площадки, объекты озеленения, детские спортивные площадки, навесы и беседки, наружное освещение, пешеходные коммуникации, лестницы, пандусы, мостики", – перечислила Шемонаева.
Во всех районах Севастополя организациям и предприятиям будут выставлены требования к оформлению витрин, способам расстановки товаров и декоративных элементов и освещению.
При этом, как отметила и. о. директора департамента, строительство объектов, не укладывающихся в рамки дизайн-кода, возможно в порядке исключения, если будет доказана невозможность выполнения этих требований.
"Такие проекты возможны к применению исключительно после одобрения архитектурно-художественным советом города, при условии обоснования застройщиком невозможности учета требований дизайн-кода", – подчеркнула Шемонаева.
В иных случаях при выявлении несоответствия требованиям дизайн-кода застройщику будет отказано в разрешении на строительство либо в приеме в эксплуатацию, если объект уже построен.
Ранее в Законодательном собрании Севастополя приняли генеральный план
развития города на расчетный срок 20 лет, с первой очередью реализации до 2030 года.
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