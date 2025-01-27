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Российские бойцы освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Российские бойцы освободили Николаево-Дарьино в Курской области - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Российские бойцы освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Российские бойцы группировки войск "Север" освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T13:19
2025-01-27T13:19
2025-01-27T13:19
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министерство обороны рф
новости сво
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Российские бойцы группировки войск "Север" освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, военнослужащие ВС России нанесли удары по формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ. Отражены две контратаки противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: оперативные данные от Минобороны России Бои за Часов Яр и Красноармейск – какова ситуация на фронтеРоссийские военные взяли по контроль еще один населенный пункт в Донбассе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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россия, министерство обороны рф, новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу
Российские бойцы освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Минобороны: бойцы "Севера" освободили Николаево-Дарьино в Курской области