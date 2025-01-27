https://crimea.ria.ru/20250127/rossiyskie-boytsy-osvobodili-nikolaevo-darino-v-kurskoy-oblasti-1143693125.html

Российские бойцы освободили Николаево-Дарьино в Курской области

Российские бойцы освободили Николаево-Дарьино в Курской области - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Российские бойцы освободили Николаево-Дарьино в Курской области

Российские бойцы группировки войск "Север" освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T13:19

2025-01-27T13:19

2025-01-27T13:19

россия

министерство обороны рф

новости сво

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Российские бойцы группировки войск "Север" освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, военнослужащие ВС России нанесли удары по формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ. Отражены две контратаки противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: оперативные данные от Минобороны России Бои за Часов Яр и Красноармейск – какова ситуация на фронтеРоссийские военные взяли по контроль еще один населенный пункт в Донбассе

россия

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу