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В ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область

В ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область - РИА Новости Крым, 27.02.2025

В ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область

Минобороны РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим, отражающим нападение на Курскую область, следует... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T21:14

2025-02-27T21:14

2025-02-27T21:14

государственная дума рф

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новости

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ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Минобороны РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим, отражающим нападение на Курскую область, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства."Министерством обороны Российской Федерации во исполнение поручения президента Российской Федераций разработан законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах", которым предусмотрено предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, участвующим в отражении вторжения на российскую территорию и пресечении вооруженной провокации на государственной границе и в субъектах РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что эта мера поддержки будет распространена и на личный состав органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Следственного комитета, а также прокуроров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев рассказал о наборе на службу по контракту в 2024 годуВ Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОБолее 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО

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государственная дума рф, закон и право, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу