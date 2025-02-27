https://crimea.ria.ru/20250227/v-gd-vnesen-proekt-o-statuse-otrazhayuschikh-vtorzhenie-v-kurskuyu-oblast-1144539963.html
В ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область
В ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область
Минобороны РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим, отражающим нападение на Курскую область, следует... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T21:14
2025-02-27T21:14
2025-02-27T21:14
государственная дума рф
закон и право
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119390361_0:43:3492:2007_1920x0_80_0_0_5ea3652935085b225b6ba79be33fb7bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Минобороны РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим, отражающим нападение на Курскую область, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства."Министерством обороны Российской Федерации во исполнение поручения президента Российской Федераций разработан законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах", которым предусмотрено предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, участвующим в отражении вторжения на российскую территорию и пресечении вооруженной провокации на государственной границе и в субъектах РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что эта мера поддержки будет распространена и на личный состав органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Следственного комитета, а также прокуроров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев рассказал о наборе на службу по контракту в 2024 годуВ Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОБолее 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО
https://crimea.ria.ru/20250125/kabmin-uprostil-poryadok-vydachi-udostovereniy-veterana-boevykh-deystviy-1143648864.html
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119390361_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_9b838e35638d3fe3cab0d3df93052e14.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, закон и право, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу
В ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область
В ГД внесли проект о статусе ветерана для отражающих вторжение в Курскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Минобороны РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим, отражающим нападение на Курскую область, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
"Министерством обороны Российской Федерации во исполнение поручения президента Российской Федераций разработан законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах", которым предусмотрено предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, участвующим в отражении вторжения на российскую территорию и пресечении вооруженной провокации на государственной границе и в субъектах РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта мера поддержки будет распространена и на личный состав органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Следственного комитета, а также прокуроров.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов сегодня лично представил данный законопроект на заседании правительства РФ, где он был одобрен для внесения в Государственную Думу", - добавили в МО РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: