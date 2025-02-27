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В ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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В ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область
В ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область
Минобороны РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим, отражающим нападение на Курскую область, следует... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T21:14
2025-02-27T21:14
государственная дума рф
закон и право
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Минобороны РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим, отражающим нападение на Курскую область, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства."Министерством обороны Российской Федерации во исполнение поручения президента Российской Федераций разработан законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах", которым предусмотрено предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, участвующим в отражении вторжения на российскую территорию и пресечении вооруженной провокации на государственной границе и в субъектах РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что эта мера поддержки будет распространена и на личный состав органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Следственного комитета, а также прокуроров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев рассказал о наборе на службу по контракту в 2024 годуВ Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОБолее 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО
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государственная дума рф, закон и право, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу
В ГД внесен проект о статусе отражающих вторжение в Курскую область

В ГД внесли проект о статусе ветерана для отражающих вторжение в Курскую область

21:14 27.02.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственная дума РФ
Государственная дума РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Минобороны РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим, отражающим нападение на Курскую область, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
"Министерством обороны Российской Федерации во исполнение поручения президента Российской Федераций разработан законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах", которым предусмотрено предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, участвующим в отражении вторжения на российскую территорию и пресечении вооруженной провокации на государственной границе и в субъектах РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта мера поддержки будет распространена и на личный состав органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Следственного комитета, а также прокуроров.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов сегодня лично представил данный законопроект на заседании правительства РФ, где он был одобрен для внесения в Государственную Думу", - добавили в МО РФ.
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