https://crimea.ria.ru/20250227/raketa-nositel-s-yubileynym-logotipom-arteka-otpravitsya-v-kosmos-1144537000.html

Ракета-носитель с юбилейным логотипом "Артека" отправится в космос

Ракета-носитель с юбилейным логотипом "Артека" отправится в космос - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Ракета-носитель с юбилейным логотипом "Артека" отправится в космос

28 февраля с космодрома Байконур состоится пуск ракеты-носителя "Союз 2.1а" с юбилейным логотипом "Артека". Ракета доставит грузовой корабль "Прогресс МС-30" на РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T19:26

2025-02-27T19:26

2025-02-27T19:26

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100-летие "артека"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. 28 февраля с космодрома Байконур состоится пуск ракеты-носителя "Союз 2.1а" с юбилейным логотипом "Артека". Ракета доставит грузовой корабль "Прогресс МС-30" на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Международного детского центра.На стартовом комплексе специалисты Роскосмоса готовят ракету к пуску. А команда "Артека" пока погружается в историю космодрома Байконур, рассказали в пресс-службе.Участники поездки успели посетить стартовый комплекс с установленной ракетой-носителем, мемориальный комплекс и музей космодрома Байконур, осмотреть домики Сергея Королева и Юрия Гагарина и побывать в макете орбитального корабля "Буран", отметили в Международном детском центре.В понедельник в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" с интерактивной экспозицией об истории страны. Просветительский проект был создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил коллектив "Артека" орденом ПочетаМузыка вместо звонков: школьникам будут включать песни "Артека"В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"

https://crimea.ria.ru/20241211/kak-proydet-100-letniy-yubiley-arteka-1142566061.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, мдц "артек", роскосмос, новости, новости крыма, детский отдых, отдых в крыму, 100-летие "артека"