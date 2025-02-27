Ракета-носитель с юбилейным логотипом "Артека" отправится в космос

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. 28 февраля с космодрома Байконур состоится пуск ракеты-носителя "Союз 2.1а" с юбилейным логотипом "Артека". Ракета доставит грузовой корабль "Прогресс МС-30" на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Международного детского центра.На стартовом комплексе специалисты Роскосмоса готовят ракету к пуску. А команда "Артека" пока погружается в историю космодрома Байконур, рассказали в пресс-службе.Участники поездки успели посетить стартовый комплекс с установленной ракетой-носителем, мемориальный комплекс и музей космодрома Байконур, осмотреть домики Сергея Королева и Юрия Гагарина и побывать в макете орбитального корабля "Буран", отметили в Международном детском центре.В понедельник в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" с интерактивной экспозицией об истории страны. Просветительский проект был создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил коллектив "Артека" орденом ПочетаМузыка вместо звонков: школьникам будут включать песни "Артека"В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. 28 февраля с космодрома Байконур состоится пуск ракеты-носителя "Союз 2.1а" с юбилейным логотипом "Артека". Ракета доставит грузовой корабль "Прогресс МС-30" на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Международного детского центра.
На стартовом комплексе специалисты Роскосмоса готовят ракету к пуску. А команда "Артека" пока погружается в историю космодрома Байконур, рассказали в пресс-службе.
Участники поездки успели посетить стартовый комплекс с установленной ракетой-носителем, мемориальный комплекс и музей космодрома Байконур, осмотреть домики Сергея Королева и Юрия Гагарина и побывать в макете орбитального корабля "Буран", отметили в Международном детском центре.
В понедельник в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" с интерактивной экспозицией об истории страны. Просветительский проект был создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения.
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