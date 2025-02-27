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В Севастополе установили компенсации за твердое топливо и сжиженный газ - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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В Севастополе установили компенсации за твердое топливо и сжиженный газ
В Севастополе установили компенсации за твердое топливо и сжиженный газ - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Севастополе установили компенсации за твердое топливо и сжиженный газ
В Севастополе установили размеры компенсаций жителям за твердое топливо и сжиженный газ, необходимый для отопления жилья. Такое решение было принято в ходе... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T20:48
2025-02-27T20:48
севастополь
правительство севастополя
новости
выплаты и компенсации
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе установили размеры компенсаций жителям за твердое топливо и сжиженный газ, необходимый для отопления жилья. Такое решение было принято в ходе заседания правительства города.Размеры социальной поддержки на оплату сжиженного газа установлены на два периода: с 1 января по 30 июня его стоимость будет составлять 48,78 рублей за один килограмм без НДС, и с 1 июля по 31 декабря – 56,66 рублей за килограмм.По ее словам, суммы компенсация сопоставимы с рыночными ценами на эти виды топлива.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 9,14% проиндексируют два вида пособий – выплаты на ребенка и на осуществление ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Такое решение было принято в ходе заседания правительства города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысячИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в февралеНадбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж
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РИА Новости Крым
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севастополь, правительство севастополя, новости, выплаты и компенсации, господдержка
В Севастополе установили компенсации за твердое топливо и сжиженный газ

В Севастополе установили размеры компенсаций за твердое топливо и сжиженный газ

20:48 27.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе установили размеры компенсаций жителям за твердое топливо и сжиженный газ, необходимый для отопления жилья. Такое решение было принято в ходе заседания правительства города.

"Размер предельного показателя стоимости на 2025 год, который мы устанавливаем, по твердому топливу будет составлять: уголь 9 282,99 рублей за одну тонну с НДС, дрова – 1 841,43 рублей за кубометр с НДС", – сообщила директор Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Елена Сулягина.

Размеры социальной поддержки на оплату сжиженного газа установлены на два периода: с 1 января по 30 июня его стоимость будет составлять 48,78 рублей за один килограмм без НДС, и с 1 июля по 31 декабря – 56,66 рублей за килограмм.

"Данной льготой, для справки, в 2024 году воспользовалась 1374 льготника. Всего у нас 47 льготных категорий, которые пользуются этим правом", – отметила Елена Сулягина.

По ее словам, суммы компенсация сопоставимы с рыночными ценами на эти виды топлива.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на 9,14% проиндексируют два вида пособий – выплаты на ребенка и на осуществление ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Такое решение было принято в ходе заседания правительства города.
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СевастопольПравительство СевастополяНовостиВыплаты и компенсацииГосподдержка
 
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