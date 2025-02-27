https://crimea.ria.ru/20250227/v-sevastopole-ustanovili-kompensatsii-za-tverdoe-toplivo-i-szhizhennyy-gaz-1144536183.html

В Севастополе установили компенсации за твердое топливо и сжиженный газ

В Севастополе установили компенсации за твердое топливо и сжиженный газ - РИА Новости Крым, 27.02.2025

В Севастополе установили компенсации за твердое топливо и сжиженный газ

В Севастополе установили размеры компенсаций жителям за твердое топливо и сжиженный газ, необходимый для отопления жилья. Такое решение было принято в ходе... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T20:48

2025-02-27T20:48

2025-02-27T20:48

севастополь

правительство севастополя

новости

выплаты и компенсации

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе установили размеры компенсаций жителям за твердое топливо и сжиженный газ, необходимый для отопления жилья. Такое решение было принято в ходе заседания правительства города.Размеры социальной поддержки на оплату сжиженного газа установлены на два периода: с 1 января по 30 июня его стоимость будет составлять 48,78 рублей за один килограмм без НДС, и с 1 июля по 31 декабря – 56,66 рублей за килограмм.По ее словам, суммы компенсация сопоставимы с рыночными ценами на эти виды топлива.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 9,14% проиндексируют два вида пособий – выплаты на ребенка и на осуществление ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Такое решение было принято в ходе заседания правительства города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысячИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в февралеНадбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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