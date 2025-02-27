https://crimea.ria.ru/20250227/tramp-prodlil-deystvie-ukaza-ob-antirossiyskikh-sanktsiyakh-1144539040.html

Трамп продлил действие указа об антироссийских санкциях

Трамп продлил действие указа об антироссийских санкциях - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Трамп продлил действие указа об антироссийских санкциях

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие указа, которым были введены санкции против России в связи с "угрозой территориальной целостности... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T19:42

2025-02-27T19:42

2025-02-27T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие указа, которым были введены санкции против России в связи с "угрозой территориальной целостности Украины", следует из опубликованного документа Белого дома.Указ 13660, подписанный 6 марта 2014 года бывшим президентом США Бараком Обамой, вводит санкции против лиц и организаций, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, положениями данного исполнительного акта вводятся ограничения на поездки определенных лиц и должностных лиц, ответственность за присоединение Крыма к России."В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на 1 год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660", – говорится в документе, утвержденном американским президентом.Как неоднократно заявлял председатель правительства РФ Михаил Мишустин, экономика страны успешно борется с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения. Он отметил, что ВВП России за прошлый год вырос на 4,1%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕСЭкономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – ОрбанРоссия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дональд трамп, сша, политика, россия, в мире, санкции против россии