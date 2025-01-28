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Войска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Войска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области
Войска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Войска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области
Еще один населенный пункт освобожден в Харьковской области Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Еще один населенный пункт освобожден в Харьковской области Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне российские бойцы группировки войск "Север" освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: оперативные данные от Минобороны РоссииРоссийские военные взяли по контроль еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской области
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новости сво, харьковская область, новости, россия, министерство обороны рф, украина, потери всу
Войска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области

В Харьковской области российскими военными освобожден поселок Двуречная

12:17 28.01.2025 (обновлено: 12:23 28.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Еще один населенный пункт освобожден в Харьковской области Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"B результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области", – говорится в сообщении.
Накануне российские бойцы группировки войск "Север" освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области.
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