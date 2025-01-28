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Войска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области

Войска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Войска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области

Еще один населенный пункт освобожден в Харьковской области Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T12:17

2025-01-28T12:17

2025-01-28T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Еще один населенный пункт освобожден в Харьковской области Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне российские бойцы группировки войск "Север" освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: оперативные данные от Минобороны РоссииРоссийские военные взяли по контроль еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской области

харьковская область

россия

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, новости, россия, министерство обороны рф, украина, потери всу