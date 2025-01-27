https://crimea.ria.ru/20250127/novosti-svo-operativnye-dannye-ot-minoborony-rossii-1143692207.html

Новости СВО: оперативные данные от Минобороны России

Новости СВО: оперативные данные от Минобороны России - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Новости СВО: оперативные данные от Минобороны России

Российские военные за сутки уничтожили еще более 1400 украинских боевиков на всех фронтах спецоперации. Об этом сказано в сводке Минобороны России в... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T12:58

2025-01-27T12:58

2025-01-27T12:58

новости сво

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще более 1400 украинских боевиков на всех фронтах спецоперации. Об этом сказано в сводке Минобороны России в понедельник.Подразделения "Севера" ликвидировали 15 боевиков ВСУ, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, разбили 355 военных ВСУ, семь пикапов, пять орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ - до 250 человек, боевая машина пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов.Военнослужащие группы "Центр" продолжили продвижение, уничтожили до 610 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.Бойцы группировки "Восток" ликвидировали свыше 160 вражеских солдат, танк, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.В зоне действия подразделений "Днепра" уничтожены до 35 неонацистов, четыре автомобиля и склад боеприпасов.Российская авиация, БПЛА и артиллерия поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и склады хранения вражеских дронов, базы горючего ВСУ и скопления живой силы и техники противника в 149-ти районах. Средства ПВО сбили четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 64 беспилотника.Также российская армия за минувшие суки освободила еще один населенный пункт - Великую Новоселку в Донбассе. Всего с начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41571 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20858 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21010 орудий полевой артиллерии и минометов, 30830 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери боевиков ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек1,5 тысячи боевиков и 4 склада боеприпасов уничтожены за сутки в зоне СВОКолоссальные потери Киева за неделю - убиты тысячи боевиков

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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