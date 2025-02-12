https://crimea.ria.ru/20250212/dva-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-atakakh-vsu-na-belgorodskie-sela-1144139952.html

Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородские села

Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородские села - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородские села

Два мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T19:06

2025-02-12T19:06

2025-02-12T19:06

вячеслав гладков

белгородская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Два мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по данным губернатора, селе Березовка беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением руки попутным транспортом доставили в Борисовскую больницу, далее переведут в городскую больницу №2 Белгорода.Также враг атаковал с помощью FPV-дрона многоквартирный дом в городе Грайворон, частный дом селе Новостроевка-Первая, в селе Новое беспилотником атакован припаркованный легковой автомобиль.В среду в Белгородской области в результате еще одного удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина, сообщал ранее Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две девушки и мужчина погибли из-за атаки дрона ВСУ в белгородском селеВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской областиВ Белгородской области из-за обстрелов ВСУ отселяют село

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области