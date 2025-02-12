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Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородские села - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородские села
Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородские села - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородские села
Два мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T19:06
2025-02-12T19:06
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Два мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по данным губернатора, селе Березовка беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением руки попутным транспортом доставили в Борисовскую больницу, далее переведут в городскую больницу №2 Белгорода.Также враг атаковал с помощью FPV-дрона многоквартирный дом в городе Грайворон, частный дом селе Новостроевка-Первая, в селе Новое беспилотником атакован припаркованный легковой автомобиль.В среду в Белгородской области в результате еще одного удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина, сообщал ранее Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две девушки и мужчина погибли из-за атаки дрона ВСУ в белгородском селеВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской областиВ Белгородской области из-за обстрелов ВСУ отселяют село
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородские села

Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ на села в Белгородской области

19:06 12.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Два мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Колыхалино Валуйского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу", – сказано в сообщении.
Кроме того, по данным губернатора, селе Березовка беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением руки попутным транспортом доставили в Борисовскую больницу, далее переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
Также враг атаковал с помощью FPV-дрона многоквартирный дом в городе Грайворон, частный дом селе Новостроевка-Первая, в селе Новое беспилотником атакован припаркованный легковой автомобиль.
В среду в Белгородской области в результате еще одного удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погибла женщина, сообщал ранее Гладков.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
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