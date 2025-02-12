https://crimea.ria.ru/20250212/v-krymu-provedut-inventarizatsiyu-vinogradnikov--rosselkhoznadzor-1144132837.html
В Крыму проведут инвентаризацию виноградников – Россельхознадзор
В Крыму проведут инвентаризацию виноградников – Россельхознадзор - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В Крыму проведут инвентаризацию виноградников – Россельхознадзор
C 1 марта 2025 года Россельхознадзор начнет масштабную работу по инвентаризации виноградников. Это связано со вступлением в силу поправок в федеральный закон о... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T18:35
2025-02-12T18:35
2025-02-12T18:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. C 1 марта 2025 года Россельхознадзор начнет масштабную работу по инвентаризации виноградников. Это связано со вступлением в силу поправок в федеральный закон о виноградарстве и виноделии, рассказал журналистам на выставке "АгроЭкспоКрым" руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.Процедура для всех хозяйств отрасли будет проходить каждые два года. Она позволит на государственном уровне контролировать состояние виноградников и вовлекать в оборот виноградопригодные участки земли."У нас есть огромное количество виноградников под разным правовым статусом, под разным количеством собственников, и эти виноградники должны вернуться в оборот. У нас есть удачные примеры в Кировском, Бахчисарайском, Красногвардейском районах, когда проходит раскорчевка старых насаждений и потом перезакладка", – отметил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.После санации земли, которая проходит в течение трех-пяти лет, эти участки снова поступят в сельскохозяйственный оборот, отметил он.Ранее министр сельского хозяйства Крыма сообщил, что крымским сельхозтоваропроизводителям в этом году предоставят 2,5 миллиарда рублей субсидий, и около половины этих средств на развитие получат виноградари и садоводы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С геном из морских водорослей: в Крыму вырастили уникальный в РФ виноградВ Севастополе приватизируют винзаводИнвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей
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В Крыму проведут инвентаризацию виноградников – Россельхознадзор
В Крыму и Севастополе в 2025 году пройдет тотальная инвентаризация виноградников
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. C 1 марта 2025 года Россельхознадзор начнет масштабную работу по инвентаризации виноградников. Это связано со вступлением в силу поправок в федеральный закон о виноградарстве и виноделии, рассказал журналистам на выставке "АгроЭкспоКрым" руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.
"Всего у нас порядка 28 000 гектаров виноградных насаждений, из них 20,5 тысяч гектаров мы проверим в Республике Крым, порядка 6 000 – в Севастополе, и есть еще виноградники на территории Запорожской области, там тоже эта работа будет проводиться", – заявил руководитель управления.
Процедура для всех хозяйств отрасли будет проходить каждые два года. Она позволит на государственном уровне контролировать состояние виноградников и вовлекать в оборот виноградопригодные участки земли.
"У нас есть огромное количество виноградников под разным правовым статусом, под разным количеством собственников, и эти виноградники должны вернуться в оборот. У нас есть удачные примеры в Кировском, Бахчисарайском, Красногвардейском районах, когда проходит раскорчевка старых насаждений и потом перезакладка", – отметил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
После санации земли, которая проходит в течение трех-пяти лет, эти участки снова поступят в сельскохозяйственный оборот, отметил он.
"Это принципиально важно. Если мы хотя бы половину тех виноградников, которые у нас были в республике, вернем в оборот, у нас будет колоссальный вал нормального сырья", – заявил в ходе панельной дискуссии по проблемам виноградарства Денис Кратюк.
Ранее министр сельского хозяйства Крыма сообщил
, что крымским сельхозтоваропроизводителям в этом году предоставят 2,5 миллиарда рублей субсидий, и около половины этих средств на развитие получат виноградари и садоводы.
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