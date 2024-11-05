https://crimea.ria.ru/20241105/v-sevastopole-privatiziruyut-vinzavod-1141627700.html

В Севастополе приватизируют винзавод

В Севастополе приватизируют винзавод - РИА Новости Крым, 05.11.2024

В Севастополе приватизируют винзавод

В Севастополе дополнен перечень имущества под приватизацию. Как сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев, речь идет об объектах одного из местных... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T16:28

2024-11-05T16:28

2024-11-05T16:28

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе дополнен перечень имущества под приватизацию. Как сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев, речь идет об объектах одного из местных винзаводов.Такое решение Развожаев объяснил новым федеральным законом, который начнет действовать с 2025 года и предусматривает запрет на производство виноматериала на арендованных объектах. В этом случае регион лишится не только рабочих мест, но и налоговых поступлений в бюджет. Кроме того, приватизация поможет переоборудовать предприятие за счет негосударственных инвестиций, что актуально с учетом высокого износа основных средств и емкостей, необходимости обновления старых виноградников и полной модернизации питомника саженцев."Самое ценное — земля под виноградниками — остается в собственности города, и мы продолжим сдавать землю в аренду, как и сейчас", - подчеркнул Развожаев.Предполагается также, что город получит от продажи единоразово около 800 млн рублей, четыре миллиарда инвестиций за три года, двукратное увеличение налоговых поступлений к 2027 году и новые рабочие места, в том числе на время модернизации объекта. Вопрос о приватизации объекта будет рассмотрят на очередной сессии. В случае положительного решения пройдет открытый аукцион.Закон "О приватизации государственного имущества города Севастополя" был принят местными властями в 2022 году. Закон призван увеличить долю частной собственности в экономике, обеспечить открытость и публичность приватизационных сделок, гарантировать равный доступ всем категориям потенциальных инвесторов и оптимизировать структуру городской госсобственности, обеспечив доходы в бюджет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский винзавод и еще 4 ГУПа приватизируютФеодосийские власти продают детский сад с землей у моря за 4 млнСколько заработал Крым на приватизации имущества за девять лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, приватизация, новости крыма, виноделие в крыму, экономика крыма, крым