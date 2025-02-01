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В Ровно взорвали военкомат - есть погибшие

В Ровно взорвали военкомат - есть погибшие - РИА Новости Крым, 01.02.2025

В Ровно взорвали военкомат - есть погибшие

Взрыв прогремел в субботу на Украине в территориальном центре комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата)города Ровно, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T19:19

2025-02-01T19:19

2025-02-01T19:19

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

новости

всу (вооруженные силы украины)

мобилизация на украине

новости

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в субботу на Украине в территориальном центре комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата)города Ровно, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Официальные источники о взрыве пока не сообщают.Пресс-служба командования сухопутных войск Украины сообщала ранее в субботу о том, что в Полтавской области неизвестный мужчина застрелил сотрудника территориального центра комплектования и спас одного их мобилизованных от отправки в ряды ВСУ. Сейчас в области ввели операцию "Сирена" и пытаются поймать беглецов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут Украину1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнесВ ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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