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В Ровно взорвали военкомат - есть погибшие
В Ровно взорвали военкомат - есть погибшие - РИА Новости Крым, 01.02.2025
В Ровно взорвали военкомат - есть погибшие
Взрыв прогремел в субботу на Украине в территориальном центре комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата)города Ровно, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T19:19
2025-02-01T19:19
2025-02-01T19:19
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в субботу на Украине в территориальном центре комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата)города Ровно, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Официальные источники о взрыве пока не сообщают.Пресс-служба командования сухопутных войск Украины сообщала ранее в субботу о том, что в Полтавской области неизвестный мужчина застрелил сотрудника территориального центра комплектования и спас одного их мобилизованных от отправки в ряды ВСУ. Сейчас в области ввели операцию "Сирена" и пытаются поймать беглецов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут Украину1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнесВ ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации
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тцк на украине (территориальный центр комплектования), новости, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, новости, происшествия, взрыв, украина
В Ровно взорвали военкомат - есть погибшие
На Украине в ровненском военкомате прогремел взрыв - СМИ